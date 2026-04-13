なにわ男子・藤原丈一郎、オリックス選手らに冠番組スタートを報告 大西流星から『オリックスLOVER』解禁日の朝に祝福受ける
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎の初単独冠番組、カンテレ『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』が、13日深夜0時15分から始まる（月1回放送 ※関西ローカル）。これに先駆け、藤原のインタビューが公開された。
【番組カット】うれしそう！太田椋選手を“MJP（モースト・ジョーイチロウ・プレーヤー）”に選んだ藤原丈一郎
筋金入りのオリックスファンの藤原がMCを務める同番組は、オリックス・バファローズ徹底応援番組。
記念すべき第1回目は、藤原が選手陣に冠番組の報告をするべく、チームのホームグラウンド・京セラドーム大阪を訪問。同所は今年2月に人工芝の張り替えが行われたばかりで、藤原は「リニューアルしてから初めて来た！」と目を輝かせながらグラウンドに足を踏み入れ、真新しい芝生に大興奮。この日は夕方から広島カープとのオープン戦を控えており、藤原が番組特製のプラカードを片手に待機していると、試合前の全体練習のため紅林弘太郎選手、杉本裕太郎選手、宗佑磨選手らが続々と姿を見せ始める。選手たちに番組スタートの報告をすると、「おめでとう！」「やっと来たな！」などお祝いの言葉がかけられ、藤原もうれしそうな表情に。普段から藤原と親交があり、“なにふぁむ”（なにわ男子ファンの呼称）でもある安達了一コーチからは、「（新番組について）連絡なかったやん！」とツッこまれる場面も。その後、ドーム内を移動する間も、球団関係者から「丈くん！」と次々に声を掛けられ、藤原とオリックスの相思相愛ぶりが垣間見えた。
同番組では月替わりでさまざまなコーナーを予定している。レギュラーコーナーとして毎月放送されるのが『マイラバーなMJP！』。同コーナーでは、藤原が独断と偏見で選んだ“MVP”ならぬ“MJP（モースト・ジョーイチロウ・プレーヤー）”の選手に直撃インタビューする。
初回は太田椋選手をMJPに選び、ツーショットトークを展開。太田選手は、昨シーズンは開幕戦・初打席でチーム第1号2ランを放ち、プロ入り7年目にして初の2ケタ本塁打を達成。シーズンを通して好調な打撃で、自己最多の113試合に出場した。長打力のさらなる進化が期待される太田選手に、今シーズンへの意気込みを聞くほか、オリックスの打撃投手である父・太田暁氏とのエピソードなどを深掘りしていく。締めくくりには、藤原が太田選手への愛をこめたイラストも披露。
また、選ばれたMJP選手のサイン入りグッズを、番組放送終了後に番組提供社「サムティ」の公式Xにてプレゼントする企画も予定している。
もう1つのコーナー『オリックスファンを増やせ！教えて！丈一郎先生』では、「オリックスファンをもっと増やしたい！」という藤原が、後輩の関西ジュニアたちにオリックスの魅力や雑学を熱く解説する。
今回は関西ジュニア・濱出顕斗と谷口尊星が登場し、オリックスへの愛と知識をより深めるべく、藤原が出題するオリックスにまつわるクイズに挑戦する。濱出が15歳、谷口が13歳と、今年30歳になった藤原との年齢差は実にひと回り以上。若干マニアックな問題に試行錯誤する2人を「かわいいなぁ！」と、親のような表情で見守る藤原。後輩を優しくフォローしつつ、笑いには厳しい“関西の先輩”としての一面も見せる。
このほか、開幕戦から現在までの戦いを、藤原のナレーションとともに振り返る『丈熱！ハイライト』も放送される。
■藤原丈一郎 インタビュー
――いよいよ初の単独冠番組がスタートします。今の心境はいかがですか？
まずは、僕の大好きな野球の番組を持てるというのが本当にうれしいですし、さらに子どもの頃からずっと応援していた“推し球団”のオリックス・バファローズの応援番組というのが、すごくうれしいことです。今回カンテレさんからオファーいただいた時も素直にうれしかったし、何より自分が今までやってきたことが“番組”という形になって、タイトルにも「藤原丈一郎」と名前が入った冠番組を持てるというのは、今年自分が30歳になったというのもあって、最高のスタートを切れているなとつくづく感じました。
――カンテレでの番組レギュラーは『なにわからAぇ！風吹かせます！』（2019年11月〜2021年3月放送）以来、約5年ぶりになりますが、グループでのレギュラーと単独レギュラーでは感覚は違いますか？
もう全く違いますね。もちろん『なにわAぇ！』の時は、なにわ男子のメンバーとAぇ! group、そこにますだおかだの岡田（圭右）さんがいて、いろいろな企画で楽しく番組をさせていただきました。この『オリックスLOVER』に関しては、MCの立ち位置が僕で、そこに欠かせない存在がオリックスの選手の皆さんです。選手の良さだったり、ファンの皆さんが球場では見られない裏側だったり、そういったところを見せるのが、この番組の良さだと思います。あとは、番組を通して“野球が大好きだ！”っていう僕の気持ちを、オリックスファンだけじゃなくて野球ファンの皆さんに届けることが大事だと思うので、そういう面ではやっぱり、『なにわAぇ！』の時と比べると責任感をすごく感じますね。
――今回、選手の皆さんに番組スタートの報告もかねてインタビューをしていただきました。皆さんの反応はいかがでしたか？
「エグい！」って言っていました（笑）。「ヤバい」じゃなくて「エグい！」らしいです。さらに「30分番組です」って伝えたら「30分も!?！？」ってみんな驚いてはって（笑）。そのリアクションがやっぱりうれしいですよね。シンプルに「あぁ、そうなんですね〜」とかじゃなく「え！マジっすか！」みたいな、僕と同じぐらい喜んでくださっているのがすごくうれしかったです。みんながこの『オリラバ（オリックスLOVER）』を作り上げてくださるような雰囲気を、今回のインタビューですごく感じました。ここまで僕がオリックスを好きなことが選手にも届いているというのは、これまでいろんな番組でオリックスさんをピックアップしてくださって、そこに僕がオリックスファンとして出させてもらえたからこそですし、今回そのご縁があってこの番組が実現したので、引き続きバファローズのメディア露出を増やしていきたいなと思います！
――ちなみに、なにわ男子のメンバーや、交流のある方には報告されましたか？
報告しました！解禁された日の朝には、メンバーの大西流星からニュース記事のURLと、“おめでとう”って送られてきて、その数分後に（オリックスの元選手で現在は球団アンバサダーの）T-岡田さんからも、記事のURLと“おめでとう。僕も呼んでください”ってメッセージもらいました。すごいビジネスメールでしょ（笑）
――ロケの時点では開幕前ですが、今回、太田椋選手をはじめ、選手の皆さんとお話されて感じたことや、2年目を迎えた岸田監督率いる今季のオリックスに期待したいポイントを教えていただけますか。
まず選手の皆さんの表情を見ると、開幕直前というところで、もっとピリピリしてるかなと思いきや、皆さんリラックスされていて、それだけ準備をしっかりしてきたという証でもあると思いました。太田選手とも直接話してみると、本当に気さくに話してくださって、個人の成績もそうですが、何よりやっぱり“チームに貢献したい”という思いがすごく伝わりました。毎年言っていますが、本当にシーズン開幕が楽しみです。開幕戦はまず白星スタートを期待したいですが、たとえ負けたとしても、そこから“勝ち”を重ねるために戦い続けるっていうのが本当に大事なことなので、まずは1戦1戦、ケガなく頑張っていただきたいというのが選手に対しての思いです。岸田監督は2年目ということで、もちろん去年の1年目でもクライマックスシリーズに進出して3位という結果だったんですけど、これに満足する人は誰もいなくて。ファンはもちろん、選手の皆さんも監督も、“リーグ3連覇”“日本一”になったあの瞬間をもう一度っていう思いがあると思います。僕やファンの皆さんは、プレーはできないですけど、応援することはできるので、ホームはもちろん、僕もできる限りビジター試合にも遠征して、しっかりと声援でたくさんの思いを届けたいなと思います。そして本当にビールかけがしたい！
――最後に、視聴者の皆さんにメッセージをお願いします！
今回、藤原丈一郎初の冠番組『オリックスLOVER』略して『オリラバ』。たくさんの方に愛されるような番組にしていきたいので、皆さん野球を、そしてオリックスを愛してください。楽しみにしていてください！
【番組カット】うれしそう！太田椋選手を“MJP（モースト・ジョーイチロウ・プレーヤー）”に選んだ藤原丈一郎
筋金入りのオリックスファンの藤原がMCを務める同番組は、オリックス・バファローズ徹底応援番組。
記念すべき第1回目は、藤原が選手陣に冠番組の報告をするべく、チームのホームグラウンド・京セラドーム大阪を訪問。同所は今年2月に人工芝の張り替えが行われたばかりで、藤原は「リニューアルしてから初めて来た！」と目を輝かせながらグラウンドに足を踏み入れ、真新しい芝生に大興奮。この日は夕方から広島カープとのオープン戦を控えており、藤原が番組特製のプラカードを片手に待機していると、試合前の全体練習のため紅林弘太郎選手、杉本裕太郎選手、宗佑磨選手らが続々と姿を見せ始める。選手たちに番組スタートの報告をすると、「おめでとう！」「やっと来たな！」などお祝いの言葉がかけられ、藤原もうれしそうな表情に。普段から藤原と親交があり、“なにふぁむ”（なにわ男子ファンの呼称）でもある安達了一コーチからは、「（新番組について）連絡なかったやん！」とツッこまれる場面も。その後、ドーム内を移動する間も、球団関係者から「丈くん！」と次々に声を掛けられ、藤原とオリックスの相思相愛ぶりが垣間見えた。
初回は太田椋選手をMJPに選び、ツーショットトークを展開。太田選手は、昨シーズンは開幕戦・初打席でチーム第1号2ランを放ち、プロ入り7年目にして初の2ケタ本塁打を達成。シーズンを通して好調な打撃で、自己最多の113試合に出場した。長打力のさらなる進化が期待される太田選手に、今シーズンへの意気込みを聞くほか、オリックスの打撃投手である父・太田暁氏とのエピソードなどを深掘りしていく。締めくくりには、藤原が太田選手への愛をこめたイラストも披露。
また、選ばれたMJP選手のサイン入りグッズを、番組放送終了後に番組提供社「サムティ」の公式Xにてプレゼントする企画も予定している。
もう1つのコーナー『オリックスファンを増やせ！教えて！丈一郎先生』では、「オリックスファンをもっと増やしたい！」という藤原が、後輩の関西ジュニアたちにオリックスの魅力や雑学を熱く解説する。
今回は関西ジュニア・濱出顕斗と谷口尊星が登場し、オリックスへの愛と知識をより深めるべく、藤原が出題するオリックスにまつわるクイズに挑戦する。濱出が15歳、谷口が13歳と、今年30歳になった藤原との年齢差は実にひと回り以上。若干マニアックな問題に試行錯誤する2人を「かわいいなぁ！」と、親のような表情で見守る藤原。後輩を優しくフォローしつつ、笑いには厳しい“関西の先輩”としての一面も見せる。
このほか、開幕戦から現在までの戦いを、藤原のナレーションとともに振り返る『丈熱！ハイライト』も放送される。
■藤原丈一郎 インタビュー
――いよいよ初の単独冠番組がスタートします。今の心境はいかがですか？
まずは、僕の大好きな野球の番組を持てるというのが本当にうれしいですし、さらに子どもの頃からずっと応援していた“推し球団”のオリックス・バファローズの応援番組というのが、すごくうれしいことです。今回カンテレさんからオファーいただいた時も素直にうれしかったし、何より自分が今までやってきたことが“番組”という形になって、タイトルにも「藤原丈一郎」と名前が入った冠番組を持てるというのは、今年自分が30歳になったというのもあって、最高のスタートを切れているなとつくづく感じました。
――カンテレでの番組レギュラーは『なにわからAぇ！風吹かせます！』（2019年11月〜2021年3月放送）以来、約5年ぶりになりますが、グループでのレギュラーと単独レギュラーでは感覚は違いますか？
もう全く違いますね。もちろん『なにわAぇ！』の時は、なにわ男子のメンバーとAぇ! group、そこにますだおかだの岡田（圭右）さんがいて、いろいろな企画で楽しく番組をさせていただきました。この『オリックスLOVER』に関しては、MCの立ち位置が僕で、そこに欠かせない存在がオリックスの選手の皆さんです。選手の良さだったり、ファンの皆さんが球場では見られない裏側だったり、そういったところを見せるのが、この番組の良さだと思います。あとは、番組を通して“野球が大好きだ！”っていう僕の気持ちを、オリックスファンだけじゃなくて野球ファンの皆さんに届けることが大事だと思うので、そういう面ではやっぱり、『なにわAぇ！』の時と比べると責任感をすごく感じますね。
――今回、選手の皆さんに番組スタートの報告もかねてインタビューをしていただきました。皆さんの反応はいかがでしたか？
「エグい！」って言っていました（笑）。「ヤバい」じゃなくて「エグい！」らしいです。さらに「30分番組です」って伝えたら「30分も!?！？」ってみんな驚いてはって（笑）。そのリアクションがやっぱりうれしいですよね。シンプルに「あぁ、そうなんですね〜」とかじゃなく「え！マジっすか！」みたいな、僕と同じぐらい喜んでくださっているのがすごくうれしかったです。みんながこの『オリラバ（オリックスLOVER）』を作り上げてくださるような雰囲気を、今回のインタビューですごく感じました。ここまで僕がオリックスを好きなことが選手にも届いているというのは、これまでいろんな番組でオリックスさんをピックアップしてくださって、そこに僕がオリックスファンとして出させてもらえたからこそですし、今回そのご縁があってこの番組が実現したので、引き続きバファローズのメディア露出を増やしていきたいなと思います！
――ちなみに、なにわ男子のメンバーや、交流のある方には報告されましたか？
報告しました！解禁された日の朝には、メンバーの大西流星からニュース記事のURLと、“おめでとう”って送られてきて、その数分後に（オリックスの元選手で現在は球団アンバサダーの）T-岡田さんからも、記事のURLと“おめでとう。僕も呼んでください”ってメッセージもらいました。すごいビジネスメールでしょ（笑）
――ロケの時点では開幕前ですが、今回、太田椋選手をはじめ、選手の皆さんとお話されて感じたことや、2年目を迎えた岸田監督率いる今季のオリックスに期待したいポイントを教えていただけますか。
まず選手の皆さんの表情を見ると、開幕直前というところで、もっとピリピリしてるかなと思いきや、皆さんリラックスされていて、それだけ準備をしっかりしてきたという証でもあると思いました。太田選手とも直接話してみると、本当に気さくに話してくださって、個人の成績もそうですが、何よりやっぱり“チームに貢献したい”という思いがすごく伝わりました。毎年言っていますが、本当にシーズン開幕が楽しみです。開幕戦はまず白星スタートを期待したいですが、たとえ負けたとしても、そこから“勝ち”を重ねるために戦い続けるっていうのが本当に大事なことなので、まずは1戦1戦、ケガなく頑張っていただきたいというのが選手に対しての思いです。岸田監督は2年目ということで、もちろん去年の1年目でもクライマックスシリーズに進出して3位という結果だったんですけど、これに満足する人は誰もいなくて。ファンはもちろん、選手の皆さんも監督も、“リーグ3連覇”“日本一”になったあの瞬間をもう一度っていう思いがあると思います。僕やファンの皆さんは、プレーはできないですけど、応援することはできるので、ホームはもちろん、僕もできる限りビジター試合にも遠征して、しっかりと声援でたくさんの思いを届けたいなと思います。そして本当にビールかけがしたい！
――最後に、視聴者の皆さんにメッセージをお願いします！
今回、藤原丈一郎初の冠番組『オリックスLOVER』略して『オリラバ』。たくさんの方に愛されるような番組にしていきたいので、皆さん野球を、そしてオリックスを愛してください。楽しみにしていてください！