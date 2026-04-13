横浜流星×広瀬すず、15年に及ぶ“切なすぎる恋”『汝、星のごとく』本編映像初解禁 10月9日公開決定
俳優の横浜流星と広瀬すずがダブル主演を務める映画『汝、星のごとく』の公開日が10月9日に決定し、ティザービジュアルと本編映像初解禁となる予告映像が公開された。
【動画】本編映像初解禁となる予告編
本作は、作家・凪良ゆうによる同名小説を原作に、15年にわたる愛と選択を描くラブストーリー。原作は第20回本屋大賞を受賞し、シリーズ累計130万部を突破する大ヒット作として知られる。
物語の舞台は、瀬戸内のとある島。京都から島に転校し、漫画原作者を夢見る高校生・青埜櫂（横浜）と、島で生まれ、大好きな刺繍を仕事にしたいと願う井上暁海（広瀬）が出会い、恋に落ちる。しかし、それぞれが抱える事情に翻ろうされ、人生の選択を迫られていく15年間を描く。
監督は、『正体』で日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した藤井道人。盟友とも言える横浜との最強タッグに、初めて広瀬が加わり、壮大な愛の物語に挑んだ。
解禁されたティザービジュアルでは、ベッドに横たわりながら笑顔で見つめ合う櫂と暁海の姿が印象的に切り取られている。しかし、そこに添えられたコピーは「この恋は、あまりに苦しい。」。幸せな時間の先に待ち受ける過酷な運命を予感させる仕上がりとなっている。
あわせて公開された予告映像では、出会いから始まる2人の関係と、やがて訪れるすれ違いが描かれる。夢を追い島を離れる櫂と、家族のために島に残る暁海。距離とともに心も離れていく中で、それぞれがどんな選択をするのか――。映像には涙を流す2人の姿も収められている。
人生の岐路と深い愛を描く本作。15年にわたる切ない物語の行方に、期待が高まる。
【動画】本編映像初解禁となる予告編
本作は、作家・凪良ゆうによる同名小説を原作に、15年にわたる愛と選択を描くラブストーリー。原作は第20回本屋大賞を受賞し、シリーズ累計130万部を突破する大ヒット作として知られる。
物語の舞台は、瀬戸内のとある島。京都から島に転校し、漫画原作者を夢見る高校生・青埜櫂（横浜）と、島で生まれ、大好きな刺繍を仕事にしたいと願う井上暁海（広瀬）が出会い、恋に落ちる。しかし、それぞれが抱える事情に翻ろうされ、人生の選択を迫られていく15年間を描く。
解禁されたティザービジュアルでは、ベッドに横たわりながら笑顔で見つめ合う櫂と暁海の姿が印象的に切り取られている。しかし、そこに添えられたコピーは「この恋は、あまりに苦しい。」。幸せな時間の先に待ち受ける過酷な運命を予感させる仕上がりとなっている。
あわせて公開された予告映像では、出会いから始まる2人の関係と、やがて訪れるすれ違いが描かれる。夢を追い島を離れる櫂と、家族のために島に残る暁海。距離とともに心も離れていく中で、それぞれがどんな選択をするのか――。映像には涙を流す2人の姿も収められている。
人生の岐路と深い愛を描く本作。15年にわたる切ない物語の行方に、期待が高まる。