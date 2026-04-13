なにわ男子の藤原丈一郎（30）の初めての単独冠番組となるカンテレの「藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER」（関西ローカル、第1または第2月曜に月1回放送）が13日深夜0時15分にスタートする。生粋のオリックス・バファローズファンの藤原がMCを務めるオリックスの応援番組。30歳で初の単独冠番組に藤原は「僕の大好きな野球の番組を持てるのが本当にうれしい。子どもの頃からずっと応援していたオリックスの応援番組というのが、すごくうれしいこと。たくさんの方に愛されるような番組にしたい」と喜んだ。

記念すべき第1回は、藤原が選手たちへ番組開始の報告をするため、チームの本拠地・京セラドーム大阪を訪問。2月に人工芝の張り替えが行われたばかりで、「リニューアルしてから初めて来た！」と目を輝かせながらグラウンドへ。夕方から広島とのオープン戦を控える中、番組特製のプラカードを手に待機していると、全体練習に向かう紅林弘太郎、杉本裕太郎、宗佑磨らが続々登場。「おめでとう！」「やっと来たな！」と祝福され、藤原も満面の笑みを見せた。普段から親交がある安達了一コーチには「連絡なかったやん！」とツッコまれる場面も、球団関係者から「丈くん！」と次々と声をかけられるなど、相思相愛ぶりが垣間見えた。

番組は今後、月替わりで多彩な企画を展開。レギュラーコーナー「マイラバーなMJP！」では、藤原が独断と偏見で選ぶ“MVP”ならぬ“MJP（モースト・ジョーイチロウ・プレーヤー）”の選手に直撃する。

初回は太田椋をピックアップ。「オリックスファンを増やせ！教えて！丈一郎先生」では、「オリックスファンをもっと増やしたい！」という藤原が後輩の関西ジュニアに魅力や雑学を熱弁する。

放送後はTVer、カンテレドーガで1カ月見逃し配信。藤原は「『オリックスLOVERR』略して『オリラバ』。皆さん野球を、そしてオリックスを愛してください」と呼びかけた。