◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 最終日（１２日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

２０２１年大会覇者でトップと９打差の２９位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は、７バーディー、４ボギーで４日間で初の６０台となる６９をマークし、通算５アンダーで大会を終えた。ホールアウト時点の順位は１２位。

１番はティーショットで３番ウッドを握り、フェアウェーセンターへ運んだ。残り１６０ヤードの第２打をピン右奧５メートルにつけ、決めきった。１３年連続１５度目の出場となる松山だが、１番でのバーディーはアマチュアだった１２年第１ラウンド以来１４年ぶり２度目だった。

好スタートの波に乗った。３番ではドライバーでグリーン近くまで運び、２打目を６０センチに寄せ、さらにスコアを伸ばした。しかし５番でティーショットを左バンカーにいれ、６番パー３は第１打をグリーン奥バンカーへ。連続ボギーを喫した。

８番パー５はバーディー。前半で１つ伸ばして折り返した後半に、チャージを見せた。１０番は残り１５９ヤードの第２打をカットショットでピン左下１メートル半につけて４アンダーに。

１２番パー３でメートル弱を沈めパーをセーブすると、１３番パー５は残り２２６ヤードの第２打をピン奧１メートル半に運ぶスーパーショットで、イーグルチャンスから２パット。１４番では１５３ヤードをバックスピンで５０センチにつけて連続バーディーとした。

１６番パー３では５メートルを沈め、この日７個目のバーディーを奪って７アンダーとし、トップ１０に割って入った。１７番はフェアウェーからグリーンをショートし、１・２メートルのパーパットはカップを逸れ、６アンダーに後退。８位で迎えた１８番は左バンカーからの第２打をグリーン左に外した。最後は２メートル半をねじ込み、ボギーでしのいだ。