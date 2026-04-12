【福岡ボート G1福岡チャンピオンカップ 3日目】12Rは篠崎仁志 時計集中で先手を奪う
ボートレース福岡の「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」が3日目を迎える。
当地巧者の篠崎に勝機到来。課題は残すもののインから行くには不足のない仕上がり。時計集中で先手を奪う。機力上位の尾嶋を対抗に指名。直線気配劣勢の中島を叩き、同期ワンツーを狙って攻め込む。山田康は差して粘り腰。展開が向きそうな羽野にも印を。
＜1＞篠崎仁志 直線は悪くなくて、気持ちのぞくこともある。出足、ターン回りは合っていない。いいところを探したい。
＜2＞山田康二 2コーナーのターンとか、いいところはあったかな。伸びは凄い下がるとかではなかった。バランスを取りに行こうかなと思う。
＜3＞中島孝平 下がる。スタートも、なんであんなに遅いのか分からない。
＜4＞尾嶋一広 重いなりにしっかり押してくれてはいる。上位は上位じゃないですかね。難水面は嫌いではない。苦手意識はない。
＜5＞羽野直也 1マークもハマった割に抜け出せたし、舟の向きなんかは悪くない。まだ回転を余しているのでペラ調整の余地もある。
＜6＞福来剛 ターンした感じや出足は悪くない。伸びが上位の人とかには分が悪いかもしれないけど、そこそこの人には分が良さそう。記念でも戦える足。