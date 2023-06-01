timelesz菊池風磨がワンカット撮影でセリフ＆シュートを一発成功!? 眉ケア「HBL」新CM公開
timeleszの菊池風磨が出演するJULIA IVYの自眉ケア「HBL」新CMが、4月13日より順次放映開始される。
【動画】菊池風磨がカッコよすぎるCM
JULIA IVYが展開するプロに任せる自眉ケア「HBL」の新CMでは、菊地が廊下を進みながら、すれ違う人々に「眉毛いいね！」「素敵です。」と次々に声をかけていく。その言葉に応えるように、登場人物たちは思わずパッと明るい笑顔に。軽快な音楽とともにテンポよく展開し、老若男女、世代を問わずHBLが広がっている様子をエネルギッシュに描き出す。
その流れの中で、菊池がバスケットボールのシュートに挑む場面も。果たして見事シュートは決まるのか？ そんな遊び心ある演出が見どころとなっている。最後は再び菊池のカットへと戻り、「HBLしてる人はみんな良い顔してる」という力強いメッセージで締めくくられる。
なお、バスケットボールのシュートは菊池にとっても特に緊張するシーンだった様子。「シュートがシュポッと入らないとドギマギしてしまう」と語っていたが、本番では一度も外すことなく、抜群の運動神経を披露。見事OKがかかった後には「出ちゃっているな、俺の器用さ」とお茶目な一言でスタッフを笑わせる場面もあったという。
timelesz・菊池風磨が出演する「HBL」新CMは。4月13日より順次放映開始。
※菊池風磨のインタビュー全文は以下の通り。
＜インタビュー全文＞
−−今回のCMでは「HBLしてる人はみんな良い顔してる」というコピーが印象的ですが、撮影を終えての感想を教えてください。
菊池：今回のCMはとてもポジティブな世界観だったので、最後の「HBLしてる人はみんないい顔してる」というセリフは特に大事にしていました。
ワンカットでいろいろなシーンがつながっていく撮影だったので大変な部分もありましたが、そこだけはしっかり決めようと思って臨みました。
結果的に自分でも納得できる仕上がりになったと思いますし、奇跡的に全部うまくいった気がしています。ぜひCMを楽しんでいただけたら嬉しいです。
−−CMの中で“キメ顔”のポイントはありますか？
菊池：やはり「HBLしてる人はみんないい顔してる」というセリフのシーンですね。HBLしている僕がいい顔してなかったらやばいじゃないですか（笑）。
そこは絶対に外せないと思っていました。自然といい表情ができたと思いますし、自分でも「いい顔できたな」と思えた瞬間でした。
−−「HBLをしてる人はみんな良い顔してる」という言葉通り、眉を整えて自信がつくと、笑顔や表情にも変化が出ると思います。最近、菊池さんが思わず「良い顔」になってしまった、最高に幸せな瞬間はいつですか？
菊池：眉毛を褒められたときですね（笑）。ここ数年で眉毛としっかり向き合うようになって、その中でHBLにも出会いました。
なので眉毛を褒めてもらえるとやはり嬉しいです。
−−菊池さんご自身が「第一印象」で特に意識していることはありますか？
菊池さん：清潔感ですね。髪型もそうですし、僕は普段メイクをしないので、整えられるところは髪型と眉毛くらいなんです。
…まあヒゲもありますけど（笑）。顔まわりの印象は、やはり大事だと思うので、特に清潔感は意識しています。
人と会話していても目がいくところだと思うので、気をつけています。
−−今回のCMをご覧になる方の中には、「新しい一歩」を踏み出す方も多いと思います。新しいことに挑戦する方へ、メッセージをお願いします。
菊池：まずは自分を信じてあげることが大事だと思います。
自信を持つきっかけはいろいろあると思いますが、その一つとして眉毛を整えることもすごくいいと思っています。
眉毛は表情にも関わりますし、清潔感も出ますよね。
作り込みすぎず自然な形で整えることで、自分らしく新しい一歩を踏み出すきっかけになるのではないかなと思います。
【動画】菊池風磨がカッコよすぎるCM
JULIA IVYが展開するプロに任せる自眉ケア「HBL」の新CMでは、菊地が廊下を進みながら、すれ違う人々に「眉毛いいね！」「素敵です。」と次々に声をかけていく。その言葉に応えるように、登場人物たちは思わずパッと明るい笑顔に。軽快な音楽とともにテンポよく展開し、老若男女、世代を問わずHBLが広がっている様子をエネルギッシュに描き出す。
なお、バスケットボールのシュートは菊池にとっても特に緊張するシーンだった様子。「シュートがシュポッと入らないとドギマギしてしまう」と語っていたが、本番では一度も外すことなく、抜群の運動神経を披露。見事OKがかかった後には「出ちゃっているな、俺の器用さ」とお茶目な一言でスタッフを笑わせる場面もあったという。
timelesz・菊池風磨が出演する「HBL」新CMは。4月13日より順次放映開始。
※菊池風磨のインタビュー全文は以下の通り。
＜インタビュー全文＞
−−今回のCMでは「HBLしてる人はみんな良い顔してる」というコピーが印象的ですが、撮影を終えての感想を教えてください。
菊池：今回のCMはとてもポジティブな世界観だったので、最後の「HBLしてる人はみんないい顔してる」というセリフは特に大事にしていました。
ワンカットでいろいろなシーンがつながっていく撮影だったので大変な部分もありましたが、そこだけはしっかり決めようと思って臨みました。
結果的に自分でも納得できる仕上がりになったと思いますし、奇跡的に全部うまくいった気がしています。ぜひCMを楽しんでいただけたら嬉しいです。
−−CMの中で“キメ顔”のポイントはありますか？
菊池：やはり「HBLしてる人はみんないい顔してる」というセリフのシーンですね。HBLしている僕がいい顔してなかったらやばいじゃないですか（笑）。
そこは絶対に外せないと思っていました。自然といい表情ができたと思いますし、自分でも「いい顔できたな」と思えた瞬間でした。
−−「HBLをしてる人はみんな良い顔してる」という言葉通り、眉を整えて自信がつくと、笑顔や表情にも変化が出ると思います。最近、菊池さんが思わず「良い顔」になってしまった、最高に幸せな瞬間はいつですか？
菊池：眉毛を褒められたときですね（笑）。ここ数年で眉毛としっかり向き合うようになって、その中でHBLにも出会いました。
なので眉毛を褒めてもらえるとやはり嬉しいです。
−−菊池さんご自身が「第一印象」で特に意識していることはありますか？
菊池さん：清潔感ですね。髪型もそうですし、僕は普段メイクをしないので、整えられるところは髪型と眉毛くらいなんです。
…まあヒゲもありますけど（笑）。顔まわりの印象は、やはり大事だと思うので、特に清潔感は意識しています。
人と会話していても目がいくところだと思うので、気をつけています。
−−今回のCMをご覧になる方の中には、「新しい一歩」を踏み出す方も多いと思います。新しいことに挑戦する方へ、メッセージをお願いします。
菊池：まずは自分を信じてあげることが大事だと思います。
自信を持つきっかけはいろいろあると思いますが、その一つとして眉毛を整えることもすごくいいと思っています。
眉毛は表情にも関わりますし、清潔感も出ますよね。
作り込みすぎず自然な形で整えることで、自分らしく新しい一歩を踏み出すきっかけになるのではないかなと思います。