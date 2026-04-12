◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・レンジャーズ戦に先発する。ここまで２登板で０勝２敗、防御率７・００。納得の投球はできていないが、今季初勝利を狙うマウンドになる。

試合前にはロバーツ監督が朗希への期待を口にした。前回登板の５日（同６日）の敵地・ナショナルズ戦では５回を投げて、自己ワーストの６失点だったが「彼は、我々とともに過ごす中で、今はかつてないほどいい状態にあると思う。身体的な部分とメカニズムの部分が一致していなければならない。私から見ると、ここ数回の登板での投球内容はかなりよくなっている。（投げ）ミスも、とんでもないミスではなく、惜しいミスだ。つまり、より安定してきたということ。彼がそれを継続できれば、相手（レンジャーズ）はアグレッシブなチームだが、もし彼がスプリットをストライクに見せたり、必要に応じて変化を小さくしたり、速球を混ぜたりできれば、いい試合になるはずだ」と願っていた。

オープン戦では４登板で防御率１５・５８。８回３分の２を投げて１７四死球と制球力が課題になった。本来は１００マイル（約１６１キロ）超の直球とスプリットの２球種だけでも圧倒できる力を持っているが、昨季途中からはスライダー系のボールやツーシームなどにも取り組んで、必死にもがいている。

指揮官は「今後について言えば、もし彼がスプリットでストライクを取り、変化を小さくすることができれば、メジャーレベルで成功すると確信している。メジャーでの投球を見ると、春季キャンプでも、よくなかった試合でも、打者が振るはずのないようなとんでもないミスがある。彼が本調子なら、彼の４つの球種を芯で捉えるのは難しく、捕球するのも難しいし、時速９８、９９マイル（約１５８、９キロ）出ている」と期待を込めていた。