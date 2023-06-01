timeleszの菊池風磨が、JULIA IVYによる美容技術ブランド『HBL』のアンバサダーに起用。本日4月13日より放送のWEB CM『HBLしてる人はみんないい顔してる』篇に出演する。

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本CMは、菊池がカメラに語りかけながら歩き出すワンカットからスタート。廊下を進みながら、すれ違う人々に「眉毛いいね！」「素敵です。」と次々に声をかけていく菊池。その言葉に応えるように、登場人物たちは思わずパッと明るい笑顔に。軽快な音楽とともにテンポよく展開し、老若男女、世代を問わず『HBL』が広がっている様子をエネルギッシュに描き出している。また、菊池がバスケットボールのシュートに挑む場面も見どころだ。

カメラが振り返ると、登場した人々が“いい顔”で並ぶポートレートカットに。最後は再び菊池のカットへと戻り、「HBLしてる人はみんな良い顔してる」という力強いメッセージで締めくくられる。眉毛というパーツから生まれる大きな自信と、ポジティブな変化を印象的に伝えるCMとなっている。

今回のCMはワンカット撮影で行うため、入念な事前準備が進められ、現場にどこか心地よい緊張感が漂う中、菊池が爽やかに登場。難易度の高い撮影と聞き、当日を迎えるまで緊張していたという菊池だったが、カメラが回るとリハーサル1回目からセリフもバスケットボールのシュートも見事に成功。カットがかかった瞬間、思わず「すごい......」と感嘆の声を漏らすスタッフもおり、現場は大きなどよめきと拍手に包まれた。

菊池本人も「今以上は出ないかもしれない」と確かな手応えを実感。メイク直し中も真剣な表情でモニターをチェックし、監督と修正ポイントを細かく話し込むなど、常に研ぎ澄まされた集中力で撮影はスムーズに進行した。

また、バスケットボールのシュートは菊池にとっても特に緊張するシーンだったという。「シュートがシュポッと入らないとドギマギしてしまう」と語っていた通り、ワンカット撮影のため、もし外しても立ち止まらずに次の動きへ進まなければならないが、それでも本番では一度も外すことなく、抜群の運動神経を披露。OKがかかった後には「出ちゃっているな、俺の器用さ」とお茶目な一言でスタッフを笑わせる場面も。また、シュートのタイミングではない場面で思わずゴールを決めてしまい、「やっちゃった」と立ち止まる可愛らしい一面も見られるなど、終始和やかな雰囲気の撮影となった。

【菊池風磨 インタビュー】

・今回のCMでは「HBLしてる人はみんな良い顔してる」というコピーが印象的ですが、撮影を終えての感想を教えてください。

菊池：今回のCMはとてもポジティブな世界観だったので、最後の「HBLしてる人はみんないい顔してる」というセリフは特に大事にしていました。ワンカットでいろいろなシーンがつながっていく撮影だったので大変な部分もありましたが、そこだけはしっかり決めようと思って臨みました。結果的に自分でも納得できる仕上がりになったと思いますし、奇跡的に全部うまくいった気がしています。ぜひCMを楽しんでいただけたら嬉しいです。

・CMの中で“キメ顔”のポイントはありますか？

菊池：やはり「HBLしてる人はみんないい顔してる」というセリフのシーンですね。HBLしている僕がいい顔してなかったらやばいじゃないですか（笑）。そこは絶対に外せないと思っていました。自然といい表情ができたと思いますし、自分でも「いい顔できたな」と思えた瞬間でした。

・「HBLをしてる人はみんな良い顔してる」という言葉通り、眉を整えて自信がつくと、笑顔や表情にも変化が出ると思います。最近、菊池さんが思わず「良い顔」になってしまった、最高に幸せな瞬間はいつですか？

菊池：眉毛を褒められたときですね（笑）。ここ数年で眉毛としっかり向き合うようになって、その中でHBLにも出会いました。なので眉毛を褒めてもらえるとやはり嬉しいです。

・菊池さんご自身が「第一印象」で特に意識していることはありますか？

菊池：清潔感ですね。髪型もそうですし、僕は普段メイクをしないので、整えられるところは髪型と眉毛くらいなんです。...まあヒゲもありますけど（笑）。顔まわりの印象は、やはり大事だと思うので、特に清潔感は意識しています。人と会話していても目がいくところだと思うので、気をつけています。

・今回のCMをご覧になる方の中には、「新しい一歩」を踏み出す方も多いと思います。新しいことに挑戦する方へ、メッセージをお願いします。

菊池：まずは自分を信じてあげることが大事だと思います。自信を持つきっかけはいろいろあると思いますが、その一つとして眉毛を整えることもすごくいいと思っています。眉毛は表情にも関わりますし、清潔感も出ますよね。作り込みすぎず自然な形で整えることで、自分らしく新しい一歩を踏み出すきっかけになるのではないかなと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）