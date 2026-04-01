【西城秀樹サブスク解禁】デビュー55周年で名曲43曲を配信へ！伝説のスタジアムライブもパッケージ化

写真：『HIDEKI SINGLES Vol.1』全43曲のジャケ写および『HIDEKI SAIJO BIG GAME 1978 Stadium Live in Tokyo』ライブ写真

デビュー55周年を迎えるスーパースター・西城秀樹。国を超えて、世代を超えて、その魅力の虜の輪を広げるべく、サブスク配信スタートが決定した。

■西城秀樹の誕生日・4月13日にサブスク配信スタート

毎年行われるフィルムコンサートツアーは超満員。ファンクラブ会員は今も増え続け、その魅力は益々多くの人々の心を捉え続けている、西城秀樹。デビュー55年目に突入する今年、国を超えて世代を超えてその魅力の虜の輪を広げるべく、ついに待望のサブスク配信が決定した。

サブスク解禁第一弾は、西城秀樹の誕生日である4月13日に1972年のデビューから1982年までのシングル43曲を『HIDEKI SINGLES Vol.1』として、主要音楽ストリーミングサービス/ダウンロードサイトにて配信スタート。

『HIDEKI SINGLES Vol.1』には、「YOUNG MAN（Y.M.C.A.）」「激しい恋」「情熱の嵐」「ブーメラン・ストリート」「傷だらけのローラ」「ブーツを脱いで朝食を」「ブルースカイブルー」「眠れぬ夜」などが含まれている。

■【写真あり】『HIDEKI SINGLES Vol.1』全43曲 楽曲一覧

01.恋する季節（1972年3月25日）

02.恋の約束（1972年7月25日）

03.チャンスは一度（1972年11月25日）

04.青春に賭けよう（1973年2月25日）

05.情熱の嵐（1973年5月25日）

06.ちぎれた愛（1973年9月5日）

07.愛の十字架（1973年12月5日）

08.薔薇の鎖（1974年2月25日）

09.激しい恋（1974年5月25日）

10.傷だらけのローラ（1974年8月25日）

11.涙と友情（1974年11月25日）

12.この愛のときめき（1975年2月25日）

13.恋の暴走（1975年5月25日）

14.至上の愛（1975年8月25日）

15.白い教会（1975年10月25日）

16.君よ抱かれて熱くなれ（1976年2月25日）

17.ジャガー（1976年6月5日）

18.若き獅子たち（1976年9月5日）

19.ラストシーン（1976年12月20日）

20.ブーメラン ストリート（1977年3月15日）

21.セクシーロックンローラー（1977年6月5日）

22.ボタンを外せ（1977年9月5日）

23.ブーツをぬいで朝食を（1978年1月1日）

24.あなたと愛のために（1978年3月5日）

25.炎（1978年5月25日）

26.ブルースカイ ブルー（1978年8月25日）

27.遙かなる恋人へ（1978年11月25日）

28.YOUNG MAN (Y.M.C.A.)（1979年2月21日）

29.ホップ・ステップ・ジャンプ（1979年5月21日）

30.勇気があれば（1979年9月5日）

31.悲しき友情（1980年1月5日）

32.愛の園 (AI NO SONO)（1980年3月21日）

33.俺たちの時代（1980年6月5日発売 ）

34.エンドレス・サマー（1980年7月21日）

35.サンタマリアの祈り（1980年10月5日）

36.眠れぬ夜（1980年12月16日）

37.リトルガール（1981年3月21日）

38.セクシーガール（1981年6月21日）

39.センチメンタルガール（1981年9月5日）

40.ジプシー（1981年12月20日）

41.南十字星（1982年3月25日）

42.聖・少女（1982年6月21日）

43.漂流者たち（1982年9月30日）

■【写真あり】第2弾は5月16日、さらに伝説のライブ映像がパッケージ化

トレードマークだったロングヘア―をカットし、セクシーな姿が鮮烈な印象を与え大ヒットした1983年の「ギャランドゥ」を皮切りに、ワム！の珠玉のバラードを大人の魅力で歌い上げた「抱きしめてジルバ－Careless Whisper－」、TVアニメ『ちびまる子ちゃん』エンディングテーマとして新境地を開拓した「走れ正直者」など、デビューから10年以上を経て、アイドル時代とはひと味もふた味も違うあらたな魅力に溢れたヒデキが堪能できる楽曲群がサブスク配信第二弾として、5月16日より配信予定だ。

さらに、“伝説”と称される西城秀樹のスタジアムライブが、ついにパッケージ化！ 第1弾は、1978年7月22日の東京・後楽園球場で開催された『HIDEKI SAIJO BIG GAME 1978 Stadium Live in Tokyo』をBlu-ray/DVDとして5月20日にリリース。フジテレビで同年8月に一度だけ放送された映像をデジタルリマスター処理し、音源をステレオ＆サラウンド化した2026年最新版だ。

日本人男性ソロアーティストとして初といわれるスタジアムライブ、歌声に対してのファンの黄色い歓声「ヒデキっ！」というオーディエンスとのコール＆レスポンス、マイクスタンドを大胆に使ったアクション、ペンライトや紙テープなど、様々な面で日本におけるその後のライブに絶大な影響を与えたオリジネーター、稀代のロックボーカリスト、西城秀樹のパワフルなパフォーマンスは必見だ。

【西城秀樹ライブ “初めて” 伝説の数々】

①日本人男性ソロアーティストとして初のスタジアム＆日本武道館でのライブを実現。

②大阪球場でのライブでファンに懐中電灯持参を呼びかけたことが、後のペンライトの誕生に（⁉︎）

③コール＆レスポンスや紙テープも西城秀樹が始まりではないかとされている。

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

『HIDEKI SINGLES Vol.1』

2026.05.20 ON SALE

Blu-ray/DVD『HIDEKI SAIJO BIG GAME 1978 Stadium Live in Tokyo』

映像提供 ©フジテレビジョン