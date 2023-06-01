畑芽育、久間田琳加、横田真悠、RIMA（NiziU）出演「Essential」新CM「さらツヤすぎる！Essential！（LOVEマシーン）」篇公開

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ヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」の新広告モデルに畑芽育、久間田琳加、横田真悠、RIMA（NiziU）が起用され、4人が出演する第一弾CM「さらツヤすぎる！Essential！（LOVEマシーン）」篇が、4月13日より全国で放映が開始されることが発表された。

■4人は同世代の女性から支持され、明るい笑顔が似合い、髪が“さらツヤすぎる”アイコンとして選ばれた

今年でブランド誕生50周年を迎える花王のヘアケアブランド「エッセンシャル」。キューティクルケアで“天使の輪”が話題となった時代から、Z世代が“さらツヤ”を求める現代まで、半世紀にわたり髪の「かわいい」を追求してきた。

新広告モデルの畑、久間田、横田、RIMA（NiziU）は、同世代の女性から支持され、明るい笑顔が似合い、髪が“さらツヤすぎる”アイコンとして選ばれた。

今回のCMでは、その仲良しの女子4人組が、ドライブ中にカーステレオから流れる音楽に合わせて大声で歌う、ハッピーな感情が最高潮となる瞬間を描いている。

CMソングは、世界観にぴったりな、明るくポジティブで歌うことでハッピーな気分になれる楽曲として、モーニング娘。の「LOVEマシーン」。実際に4人が歌いながら楽しむ姿を通して、前向きでプレイフルなブランドの魅力を表現。

CMを象徴する印象的で爽やかなカットとなった、「さらツヤすぎる！Essential！」の掛け声に合わせて4人の髪が一斉になびくシーンにも注目したい。

横田の「さらツヤで～」という掛け声に合わせて畑、久間田、RIMAが「WOW WOW！」と声を揃える、ノリノリのシーンも必見だ。

■撮影中には、顔を寄せ合ったり頭同士がぶつかって笑い合ったり、仲の良さがうかがえるシーンも満載！

メイキング映像では、春らしいパステルカラーの衣装に身を包んだ4人がさらツヤなストレートヘアをなびかせながら、和気あいあいとした雰囲気で撮影に臨む和やかな様子が収録されている。

全員で息を合わせて髪をなびかせるポーズを披露する印象的なシーンも見どころ。

撮影中には、顔を寄せ合ったり頭同士がぶつかって笑い合ったり、仲の良さがうかがえるシーンも満載。カットがかかっていない場面でも「LOVEマシーン」の手ぶりを見せるなどノリノリな様子で、終始笑顔の絶えない現場の様子が伝わってくる。まるでプライベート旅行でのドライブ中のひとコマのような、ハッピーで自然体な4人の表情を楽しみたい。

■撮影インタビュー

■関連リンク

「エッセンシャル」公式サイト

https://www.kao.co.jp/essential/

■【画像】CMカット

■【画像】CMメイキング写真

■【画像】CM出演アーティスト写真

■【画像】エッセンシャル商品写真