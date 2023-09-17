お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（43）が12日に放送された日本テレビ「Golden SixTONES」（後9・00）に出演。プライベートで人気女優の自宅にお邪魔したことを振り返った。

今回のゲストは近藤と女優の杏。“友達コンビ”として出演した2人に「プライベートで仲良しなんですか?」と関係性について問われると、近藤は「1回だけ」と一度だけプライベートで会ったことがあると明かした。

ただ、一度だけだが「それが濃厚な1回だった」と濃密な時間だったことを強調。杏も「濃厚」と同調したことで、SixTONESのメンバーたちは「気になる」「何?」と話の続きを求めた。

杏は「パリの私のお家に遊びに来てくれた」と、近藤が初めての一人旅行で訪れたという。近藤がパリに旅行することを「共通の友だち」という女優・吉高由里子から「春菜行くから」と連絡を受けていたことを振り返った。

杏の自宅を訪れた近藤は「お家だから、お子さんもいらっしゃって。仲良くなったなと思ったら…私が帰国した後に…ね?」と目くばせ。話題を振られた杏は子供たちが「ムッシュとマダム、どっちだったんだろう…」と、男性か女性のどっちだったのかを疑問に思っていたことを明かし、スタジオを笑いに包んだ。