畑芽育、久間田琳加、横田真悠、RIMAが「LOVEマシーン」歌唱
俳優の畑芽育、久間田琳加、横田真悠、NiziU のRIMAが、ヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」の新CM「さらツヤすぎる！Essential！（LOVEマシーン）」篇に出演する。
【写真】仲良し4人組が楽しそう！CMカット＆メイキング
CMでは、仲良しの女子4人組が、ドライブ中にカーステレオから流れる音楽に合わせて大声で歌う、ハッピーな感情が最高潮となる瞬間を描いている。CMソングは、明るくポジティブで歌うことでハッピーな気分になれる楽曲として、モーニング娘。の「LOVEマシーン」を選曲。4人が歌いながら楽しむ姿を通して、前向きでプレイフルなブランドの魅力を表現している。
CMを象徴する印象的で爽やかなカットとなった「さらツヤすぎる！Essential！」の掛け声に合わせて4人の髪が一斉になびくシーンもポイント。横田の「さらツヤで〜」というかけ声に合わせて畑、久間田、RIMAが「WOW WOW！」と声をそろえる、ノリノリのシーンも見どころとなる。
メイキング映像では、春らしいパステルカラーの衣装に身を包んだ4人がさらツヤなストレートヘアをなびかせながら、和気あいあいとした雰囲気で撮影に臨む和やかな様子が収録されている。全員で息を合わせて髪をなびかせるポーズを披露する印象的なシーンも。撮影中には、顔を寄せ合ったり頭同士がぶつかって笑い合ったり、仲の良さがうかがえた。カットがかかっていない場面でも「LOVEマシーン」の手ぶりを見せるなどノリノリな様子で、終始笑顔の絶えない現場の様子が伝わる。まるでプライベート旅行でのドライブ中のひとコマのような、ハッピーで自然体な4人の表情が収められている。
【コメント全文】
――今回のCMは4人でドライブしながら歌うシーンが印象的ですが、本日の撮影はいかがでしたか。
RIMA：エッセンシャルで初めてお会いする皆さんと共演することができて、まずめちゃくちゃ嬉しいのと、ドライブで一緒に盛り上がるのも、だんだん仲良くなっている気がしてめちゃくちゃ楽しく撮影できました。
畑：打ち解けてきましたね。まさかアカペラ生歌だと思わなかったです。
久間田：確かに。カラオケみたい。
横田：本当に、風をうまく駆使しながら。
畑：そうそう、風が吹いていたからなかなか難しかったですけど、楽しかったです。
久間田：本当にカラオケみたいで、みんなでダンスしながら撮影したり、なかなかこんなにノリノリで撮ることもないからとっても楽しかったです。
――CMではハッピーが爆発する瞬間を描いていますが、撮影中にハッピーと感じたことがあれば教えてください。
横田：いっぱい風を浴びながら撮影したんですけど、Vチェック（モニター確認）してる時に、みんなの髪がすっごいサラサラになびいているのを見て、すごいハッピーになりました。
畑：確かにサラサラでした。いわゆるシャンプーのCMだっていう、髪の毛のなびく感じを見て、それを自分がやっているんだって思ったら確かにテンション上がる、ハッピーでした。
RIMA：今後自信持てそうですね。
畑：本当に自信持てると思います。
久間田：グラフィック（スチール）撮影の時にこの「パッ」てやる（髪を綺麗になびかせながら撮影をする）のがすごい難しくて。でも日が経って今（CMを）撮影しているんですけど、今回は（髪をなびかせながらの撮影が）うまいこといった感じがしてちょっとうれしかったです。
――Essentialは今年で50周年を迎えるということで、Essentialについての感想やエピソード、思い出があれば教えてください。
畑：このエッセンシャルは私が小さい頃から知っているプロダクトだったので、今回CMが決まったことを母に報告したらものすごい喜んでくれました。それはうれしかったなと思います。
RIMA：私も海外に住んでいる友達が、写真付きでこのウォータートリートメントをおすすめしてくれて。それで使ってみたことがあって、今もずっと使っているんですけど、本当にドライヤーもすぐ乾くし、もう皆さんにぜひおすすめしたい商品なのでうれしいです。
久間田：1家庭に1本という印象があり、家族みんなで使っていたイメージがあるので、私も決まった時はとってもうれしかったです。
――Essentialの新商品「天使のつやヴェールスプレー」にちなんで、最近身の回りであった天使みたいに優しすぎるエピソードがあれば教えてください
久間田：控室で畑さんが「寒くない？」と何度も聞いてくださって。
畑：そう、寒いかと思って。でもすごく暑がりらしいです。「暑いからしょうがないんです」って言っていて。「え、嘘。まだ寒いですよ」と思いながら（笑）。
久間田：気を使ってくださって、天使みたいに優しかったです。
畑：とんでもない、そんなことないです。うれしい。
RIMA：メンバーのことになるんですけど、最近ずっとツアー練習とかアルバムの準備をしていて、結構ダンス授業が長めにあるんですけど、その時に誰かが「今日はパンを買ってきた。みんなのためにパンを買ってきた」、そしたら誰かが「今日はケーキを買ってきた」って言って、みんながちょくちょく差し入れを買ってから練習に来るっていうのが、もう本当に天使すぎて。次は私が何か渡せたらいいなと思います。
畑：なんて気配りのできるメンバーさんたちだ。
横田：私は、昨日「カードを更新してください」みたいなメールが来て。カード情報を全部入力した後に「やばい、絶対詐欺だ」と思って。
一同：（笑）
横田：すぐマネージャーさんに「どうしよう、どうしよう」って連絡したら「とりあえずここに電話して」って言われて、電話して無事に止められました。
畑：良かった。危ない。だいぶ救われていますね。
横田：命綱です。天使すぎます。いつもありがとうございます。
【写真】仲良し4人組が楽しそう！CMカット＆メイキング
CMでは、仲良しの女子4人組が、ドライブ中にカーステレオから流れる音楽に合わせて大声で歌う、ハッピーな感情が最高潮となる瞬間を描いている。CMソングは、明るくポジティブで歌うことでハッピーな気分になれる楽曲として、モーニング娘。の「LOVEマシーン」を選曲。4人が歌いながら楽しむ姿を通して、前向きでプレイフルなブランドの魅力を表現している。
メイキング映像では、春らしいパステルカラーの衣装に身を包んだ4人がさらツヤなストレートヘアをなびかせながら、和気あいあいとした雰囲気で撮影に臨む和やかな様子が収録されている。全員で息を合わせて髪をなびかせるポーズを披露する印象的なシーンも。撮影中には、顔を寄せ合ったり頭同士がぶつかって笑い合ったり、仲の良さがうかがえた。カットがかかっていない場面でも「LOVEマシーン」の手ぶりを見せるなどノリノリな様子で、終始笑顔の絶えない現場の様子が伝わる。まるでプライベート旅行でのドライブ中のひとコマのような、ハッピーで自然体な4人の表情が収められている。
【コメント全文】
――今回のCMは4人でドライブしながら歌うシーンが印象的ですが、本日の撮影はいかがでしたか。
RIMA：エッセンシャルで初めてお会いする皆さんと共演することができて、まずめちゃくちゃ嬉しいのと、ドライブで一緒に盛り上がるのも、だんだん仲良くなっている気がしてめちゃくちゃ楽しく撮影できました。
畑：打ち解けてきましたね。まさかアカペラ生歌だと思わなかったです。
久間田：確かに。カラオケみたい。
横田：本当に、風をうまく駆使しながら。
畑：そうそう、風が吹いていたからなかなか難しかったですけど、楽しかったです。
久間田：本当にカラオケみたいで、みんなでダンスしながら撮影したり、なかなかこんなにノリノリで撮ることもないからとっても楽しかったです。
――CMではハッピーが爆発する瞬間を描いていますが、撮影中にハッピーと感じたことがあれば教えてください。
横田：いっぱい風を浴びながら撮影したんですけど、Vチェック（モニター確認）してる時に、みんなの髪がすっごいサラサラになびいているのを見て、すごいハッピーになりました。
畑：確かにサラサラでした。いわゆるシャンプーのCMだっていう、髪の毛のなびく感じを見て、それを自分がやっているんだって思ったら確かにテンション上がる、ハッピーでした。
RIMA：今後自信持てそうですね。
畑：本当に自信持てると思います。
久間田：グラフィック（スチール）撮影の時にこの「パッ」てやる（髪を綺麗になびかせながら撮影をする）のがすごい難しくて。でも日が経って今（CMを）撮影しているんですけど、今回は（髪をなびかせながらの撮影が）うまいこといった感じがしてちょっとうれしかったです。
――Essentialは今年で50周年を迎えるということで、Essentialについての感想やエピソード、思い出があれば教えてください。
畑：このエッセンシャルは私が小さい頃から知っているプロダクトだったので、今回CMが決まったことを母に報告したらものすごい喜んでくれました。それはうれしかったなと思います。
RIMA：私も海外に住んでいる友達が、写真付きでこのウォータートリートメントをおすすめしてくれて。それで使ってみたことがあって、今もずっと使っているんですけど、本当にドライヤーもすぐ乾くし、もう皆さんにぜひおすすめしたい商品なのでうれしいです。
久間田：1家庭に1本という印象があり、家族みんなで使っていたイメージがあるので、私も決まった時はとってもうれしかったです。
――Essentialの新商品「天使のつやヴェールスプレー」にちなんで、最近身の回りであった天使みたいに優しすぎるエピソードがあれば教えてください
久間田：控室で畑さんが「寒くない？」と何度も聞いてくださって。
畑：そう、寒いかと思って。でもすごく暑がりらしいです。「暑いからしょうがないんです」って言っていて。「え、嘘。まだ寒いですよ」と思いながら（笑）。
久間田：気を使ってくださって、天使みたいに優しかったです。
畑：とんでもない、そんなことないです。うれしい。
RIMA：メンバーのことになるんですけど、最近ずっとツアー練習とかアルバムの準備をしていて、結構ダンス授業が長めにあるんですけど、その時に誰かが「今日はパンを買ってきた。みんなのためにパンを買ってきた」、そしたら誰かが「今日はケーキを買ってきた」って言って、みんながちょくちょく差し入れを買ってから練習に来るっていうのが、もう本当に天使すぎて。次は私が何か渡せたらいいなと思います。
畑：なんて気配りのできるメンバーさんたちだ。
横田：私は、昨日「カードを更新してください」みたいなメールが来て。カード情報を全部入力した後に「やばい、絶対詐欺だ」と思って。
一同：（笑）
横田：すぐマネージャーさんに「どうしよう、どうしよう」って連絡したら「とりあえずここに電話して」って言われて、電話して無事に止められました。
畑：良かった。危ない。だいぶ救われていますね。
横田：命綱です。天使すぎます。いつもありがとうございます。