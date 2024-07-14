“泣き歌の貴公子”として知られる歌手の林部智史（37）が、大先輩の加藤登紀子（82）が全曲プロデュースしたアルバムを発売する。デビュー10周年記念作となる「Koibumi」（15日発売）。「加藤さんに今までにない自分をたくさん引き出していただいた」という挑戦まみれの意欲作となった。

「心の隙間にスッと入る声」と林部の歌声にほれ込んだ加藤が、昨年9月発売のアルバムに収録された「忘却のタンゴ」を提供。その縁で新アルバムをプロデュースすることになった。同曲を含む全8曲を加藤が作詞作曲。「（娘の）Yae以外の歌手のアルバムを作るのは初めてで、自分の作品以上に試行錯誤を重ねました」。レコーディング中もその場で歌詞や曲調を変更するなど、林部のためにこだわり抜いた。

林部は伸びやかな高音ボイスで切ない女性心を歌ったバラードを得意としてきた。ただ「忘却のタンゴ」は中低音で歌うタンゴ調の曲。♪君を忘れられるなら 何を捨ててもいいさ――と、失恋した男のしみったれた気持ちを歌っている。「サビも普段歌っているキーより低い。こんな曲はなかったので歌っていて楽しかった」と振り返った。

他にも初めて曲中に語りを入れた「恋文」や、故郷を思う気持ちを歌ったリード曲の「望郷のワルツ」など林部にとっては挑戦続き。「（制作過程は）大変でしたね…」と苦笑いを浮かべつつも「加藤さんと一緒に仕事をしなかったら出合えなかった新たな扉が開けた。これから50年、60年と加藤さんの曲を育てていかないと」と感謝した。

デビュー10周年の節目で改めて音楽との向き合い方を再確認する貴重な機会となった。「登紀子さんの音楽に対する愛を間近で見て勉強になりました。曲への向き合い方など、この経験を今後の歌手人生の糧にしていきたい」と意欲的に語る。加藤も「きっとライブでも輝くような曲たちになっている。私たちからのラブレターとして皆さんにずっと愛していただければ」と自信たっぷりにアピールした。

≪小椋佳や南こうせつ招き公演≫林部はデビュー10周年記念企画のコンサートに、過去にコラボした先輩を招いた。2月の東京公演に小椋佳（82）、3月の大阪公演は南こうせつ（77）が参加した。今月17日に地元・山形のやまぎん県民ホールで開く公演には加藤が参加する。

「数々の偉大な方とのご縁を頂き本当に幸せです」と感謝の思いは尽きない。当日はオーケストラの演奏に乗せて歌唱する。加藤も「どんなステージになるのか今からワクワクしています」と楽しみにしている。5月からは10周年記念の全国ツアーがスタートする。