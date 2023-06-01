timelesz菊池風磨、新たな一歩踏み出す人にエール“自分を信じて” ワンカット撮影の眉ケアCMに挑戦
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、きょう13日から公開された自眉ケア「HBL」のWEBCM「HBLしてる人はみんないい顔してる」篇に出演。コメントを寄せた。
【動画】ワンカット撮影でバスケのシュートに挑戦したtimelesz・菊池風磨
同CMでは菊池が廊下を進みながら、すれ違う人々に「眉毛いいね！」「すてきです」と次々に声を掛けていく。登場人物たちは、菊池の言葉に応えるように明るい笑顔に。この流れの中で、菊池がバスケットボールのシュートに挑む場面も。果たして見事シュートは決まるのか。そんな遊び心ある演出も見どころだ。眉ケアがもたらす自信と清潔感、ポジティブな空気感を、菊池の自然体とワンカット撮影ならではの躍動感で表現した映像となっている。
難易度の高いワンカット撮影で、当日を迎えるまで緊張していたという菊池だが、いざカメラが回るとリハーサル1回目からせりふもバスケのシュートも見事に成功。現場は大きなどよめきと拍手に包まれた。菊池自身、「今以上は出ないかもしれない」と確かな手応えを実感した。
特に緊張したというバスケのシュートシーンでは、本番も外すことなく、抜群の運動神経を披露。OKがかかった後には「出ちゃっているな、俺の器用さ」とお茶目な一言でスタッフを笑わせる場面もあった。
■菊池風磨 インタビュー
――今回のCMでは「HBLしてる人はみんな良い顔してる」というコピーが印象的ですが、撮影を終えての感想を教えてください。
今回のCMはとてもポジティブな世界観だったので、最後の「HBLしてる人はみんないい顔してる」というセリフは特に大事にしていました。
ワンカットでいろいろなシーンがつながっていく撮影だったので大変な部分もありましたが、そこだけはしっかり決めようと思って臨みました。結果的に自分でも納得できる仕上がりになったと思いますし、奇跡的に全部うまくいった気がしています。ぜひCMを楽しんでいただけたらうれしいです。
――CMの中で“キメ顔”のポイントはありますか？
やはり「HBLしてる人はみんないい顔してる」というセリフのシーンですね。HBLしている僕がいい顔してなかったらやばいじゃないですか（笑）。そこは絶対に外せないと思っていました。自然といい表情ができたと思いますし、自分でも「いい顔できたな」と思えた瞬間でした。
――「HBLをしてる人はみんな良い顔してる」という言葉通り、眉を整えて自信がつくと、笑顔や表情にも変化が出ると思います。最近、菊池さんが思わず「良い顔」になってしまった、最高に幸せな瞬間はいつですか？
眉毛を褒められたときですね（笑）。ここ数年で眉毛としっかり向き合うようになって、その中でHBLにも出会いました。なので眉毛を褒めてもらえるとやはりうれしいです。
――菊池さんご自身が「第一印象」で特に意識していることはありますか？
清潔感ですね。髪型もそうですし、僕は普段メイクをしないので、整えられるところは髪型と眉毛くらいなんです。…まあヒゲもありますけど（笑）。顔まわりの印象は、やはり大事だと思うので、特に清潔感は意識しています。人と会話していても目がいくところだと思うので、気をつけています。
――今回のCMをご覧になる方の中には、「新しい一歩」を踏み出す方も多いと思います。新しいことに挑戦する方へ、メッセージをお願いします。
まずは自分を信じてあげることが大事だと思います。自信を持つきっかけはいろいろあると思いますが、その1つとして眉毛を整えることもすごくいいと思っています。眉毛は表情にも関わりますし、清潔感も出ますよね。作り込みすぎず自然な形で整えることで、自分らしく新しい一歩を踏み出すきっかけになるのではないかなと思います。
【動画】ワンカット撮影でバスケのシュートに挑戦したtimelesz・菊池風磨
同CMでは菊池が廊下を進みながら、すれ違う人々に「眉毛いいね！」「すてきです」と次々に声を掛けていく。登場人物たちは、菊池の言葉に応えるように明るい笑顔に。この流れの中で、菊池がバスケットボールのシュートに挑む場面も。果たして見事シュートは決まるのか。そんな遊び心ある演出も見どころだ。眉ケアがもたらす自信と清潔感、ポジティブな空気感を、菊池の自然体とワンカット撮影ならではの躍動感で表現した映像となっている。
特に緊張したというバスケのシュートシーンでは、本番も外すことなく、抜群の運動神経を披露。OKがかかった後には「出ちゃっているな、俺の器用さ」とお茶目な一言でスタッフを笑わせる場面もあった。
■菊池風磨 インタビュー
――今回のCMでは「HBLしてる人はみんな良い顔してる」というコピーが印象的ですが、撮影を終えての感想を教えてください。
今回のCMはとてもポジティブな世界観だったので、最後の「HBLしてる人はみんないい顔してる」というセリフは特に大事にしていました。
ワンカットでいろいろなシーンがつながっていく撮影だったので大変な部分もありましたが、そこだけはしっかり決めようと思って臨みました。結果的に自分でも納得できる仕上がりになったと思いますし、奇跡的に全部うまくいった気がしています。ぜひCMを楽しんでいただけたらうれしいです。
――CMの中で“キメ顔”のポイントはありますか？
やはり「HBLしてる人はみんないい顔してる」というセリフのシーンですね。HBLしている僕がいい顔してなかったらやばいじゃないですか（笑）。そこは絶対に外せないと思っていました。自然といい表情ができたと思いますし、自分でも「いい顔できたな」と思えた瞬間でした。
――「HBLをしてる人はみんな良い顔してる」という言葉通り、眉を整えて自信がつくと、笑顔や表情にも変化が出ると思います。最近、菊池さんが思わず「良い顔」になってしまった、最高に幸せな瞬間はいつですか？
眉毛を褒められたときですね（笑）。ここ数年で眉毛としっかり向き合うようになって、その中でHBLにも出会いました。なので眉毛を褒めてもらえるとやはりうれしいです。
――菊池さんご自身が「第一印象」で特に意識していることはありますか？
清潔感ですね。髪型もそうですし、僕は普段メイクをしないので、整えられるところは髪型と眉毛くらいなんです。…まあヒゲもありますけど（笑）。顔まわりの印象は、やはり大事だと思うので、特に清潔感は意識しています。人と会話していても目がいくところだと思うので、気をつけています。
――今回のCMをご覧になる方の中には、「新しい一歩」を踏み出す方も多いと思います。新しいことに挑戦する方へ、メッセージをお願いします。
まずは自分を信じてあげることが大事だと思います。自信を持つきっかけはいろいろあると思いますが、その1つとして眉毛を整えることもすごくいいと思っています。眉毛は表情にも関わりますし、清潔感も出ますよね。作り込みすぎず自然な形で整えることで、自分らしく新しい一歩を踏み出すきっかけになるのではないかなと思います。