櫻坂４６が１２日、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で「５ｔｈ ＹＥＡＲ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＬＩＶＥ」を開催した。女性アイドルグループとしては史上３組目で、２０１９年の建て替え以降では矢沢永吉、Ａｄｏ、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ、ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫに続き４組目となる同所でのステージ。全２４曲をパフォーマンスし、デビュー５周年の節目を盛大に飾った。

７万人が集まったこの日の景色を５年前は誰も想像できなかっただろう。

「欅坂４６」として活動していた２０１９年頃から中心メンバーの卒業や脱退が相次ぎ、グループ活動は停滞。ファンからは厳しい声も届き、藤吉は「時間が止まっている感覚があった。私は解散してしまうんじゃないかと思ってた」と危機を感じていたという。

暗いイメージを払拭（ふっしょく）するため、スタッフは２０年に改名を決意した。ただ、当時はコロナ禍。「家からリモートで改名することを聞いたんです。実感がなくて、『改名…？』みたいな」と、ぼんやりした中でのスタートだった。

世間に浸透していたグループ名を変える大きな決断は前向きに捉えていたといい「グループが残ることに安心しました」と回想。田村保乃も「グループがなくなってしまうことも考えていたので、未来を託してくれたことがすごくうれしかった。私たちは２期生なので、グループをゼロをから作ることはどうしても経験できないと思っていたけど、デビューを経験させてもらうのはすごくありがたかったです」と明かす。

デビューから３年ほどは思うようにファンが集まらず、藤吉は「何をしたら良いのかな」と迷いもあったというが、ひたすら目の前のライブに全力投球。昨年にはドーム公演を５日間開催できるまでに成長した。

桜は冬の寒さにしっかり触れることで芽が眠りから覚め、春に美しい花を咲かせる。偶然にも同じように“冬の時代”を耐えしのぎながらパフォーマンスを磨き続けたことで、櫻坂４６は大舞台にふさわしいグループへ進化を遂げた。