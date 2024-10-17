歌手の西城秀樹さん（２０１８年死去、享年６３）のシングル４３曲が、１３日に主要音楽サブスクリプションサービスでの配信がスタートする。

デビューから５５周年の節目を迎える今年、国や世代を超えて西城さんの魅力を広げるべく待望のサブスク解禁が決定した。誕生日でもあるこの日から、デビューした１９７２年からの１０年間で発売された「ＹＯＵＮＧ ＭＡＮ（Ｙ．Ｍ．Ｃ．Ａ．）」「眠れぬ夜」などの名曲をスマートフォン上などで気軽に聴くことができる。

５月１６日には、８３年にセクシーな自身の姿とともに大ヒットした「ギャランドゥ」、テレビアニメ「ちびまる子ちゃん」のエンディングテーマとして知られる「走れ正直者」など数曲が追加で配信される予定。デビュー１０周年以降のひと味違った歌声を堪能できる楽曲が並べられるという。

さらに、同２０日には東京・後楽園球場で７８年に行われたスタジアム公演の模様を収録したブルーレイ＆ＤＶＤも発売。７４年に大阪球場で日本人男性ソロアーティストとして初めてスタジアム公演を行い、その後の音楽ライブで定番となるコール＆レスポンス、マイクスタンドを使ったアクションなど当時は新しかった西城さんパフォーマンスを目にすることができる。

死去から８年たった今でも毎年開催されているフィルムコンサートツアーは、常に超満員。ファンクラブ会員もいまだに年々増加しているといい、西城さんのスーパースターぶりは健在だ。