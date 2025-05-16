選手でも指揮官としても活躍したフィル・ガーナー氏が１１日（日本時間１２日）に７６歳で死去した。米メディアが報じた。ガーナー氏の家族によると膵臓がんで闘病中だったという。

１９７３年にアスレチックスでメジャーデビューを果たしたガーナー氏は、その後パイレーツ、アストロズ、ドジャース、ジャイアンツで計１６年間プレー。攻守にしぶとい二塁手として１８６０試合に出場、打率２割６分、１０９本塁打、２２５盗塁をマークし、１９７６、１９８０、８１年にオールスター戦に選出された。１９７９年には自己最高の２割９分３厘、１１本塁打、１７盗塁。ポストシーズン１０試合では驚異の打率４割７分２厘でパイレーツ最後のワールドチャンピオンに貢献した。

現役引退後の１９９２年にブルワーズで監督生活をスタートさせた。ブルワーズで８シーズン、タイガースで３シーズン指揮を執り、２００４年シーズン途中で就任したアストロズを快進撃に導き２年連続ポストシーズン進出。２００５年には創立以来初のワールドシリーズ進出を果たした。通算９８５勝１０５４敗だったものの、アストロズの球団史を飾る人物だった。

なお、１９９９年ブルワーズ、２０００年タイガースで野茂英雄が在籍しており、２０００年に日本人投手初の開幕投手に抜擢した監督でもあった。