思わせぶりな態度をしてませんか？ 男性をカン違いさせる「女性の行動」
興味のない男性にアプローチし続けられてしまう原因、もしかしたらあなたの行動にあるのかも。
そこで今回は、男性をカン違いさせる「女性の行動」を紹介するので、当てはまっていないか確認してみてください。
｜良くも悪くも率直に自分の意見を伝える
男性は女性から率直な意見を言われると、まるでその女性に大事に思われているような印象を持ちます。
女性としては恋愛感情も思わせぶりな態度をしようという気持ちは一切なく、友達だからという気持ちかも知れませんが、男性としてはその女性を特別な存在のように感じてしまうことも。
｜約束をダラダラとリスケを繰り返してしまう
男性とノリで食事などの約束をしてしまった時、後悔して「その日じゃなくて、来週にしない？」とか「別の予定入っちゃったからまたね」など、ダラダラとリスケを繰り返してしまうのも男性の恋愛感情を煽る行為です。
女性に好意を持っている男性からすれば、なかなか思い通りにスケジュールが組めないことで、ますます「絶対に食事に行きたい」という気持ちになってしまうでしょう。
もしその場のノリでの約束であれば、自然消滅するように返事を濁しつつ男性とのコンタクトを減らしたりなどして、好意を持っていないことを遠回しにアピールする方が無難と言えます。
今回紹介した行動を自分がしていると思い当たる節があるなら、男性のカン違いを引き起こさないためにも、その男性との関わり方を見直すようにしてくださいね。
🌼いい子すぎてもダメ。男性から「恋愛対象から外される女性」の共通点