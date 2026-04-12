「嫁とはもう終わってる」その言葉を信じた先に待っている現実
男性から「もう妻とは終わってるから」と言われて関係が始まった、あるいは続いているというケースは少なくありません。その言葉に安心したり、罪悪感が少し軽くなったり。でも、そのまま信じ続けた先で、違和感に気づく人も多いのが現実です。
“終わっている”の定義が曖昧
男性にとっての「終わっている」は、気持ちの問題であることがほとんどです。会話が少ない、関係が冷めているといった状態を“終わり”と表現している場合もあります。ただ、生活としての夫婦関係は続いていることが多く、そこには簡単に切り離せない現実があります。
関係を進めるための“都合のいい言葉”にすぎない
女性を安心させるため、あるいは関係を続けるために、「もう終わっている」という言葉が使う男性もいます。悪意があるとは限りませんが、結果的に“都合のいい説明”になっているケースは少なくありません。
“変わるはず”という期待が長引かせる
男性の「いずれはちゃんとする」「そのうち状況が変わる」といった言葉や雰囲気に期待してしまうと、関係は終わりにくくなります。でも実際には、大きな決断が先送りされるまま時間が過ぎていくことも多いものです。
「終わっている」という言葉が、本当に現実を指しているのか。それとも気持ちだけの話なのか。その違いに気づけるかどうかで、見える景色は大きく変わります。言葉ではなく“実際の状況”に目を向けることで自分を守る判断をしていきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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