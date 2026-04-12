そのスウェット、部屋着見えしてない？【UNIQLO and JW ANDERSON】の“ハーフジップ”で叶える大人のアカ抜けコーデ
SNSでよく見かけるトレンドアイテム。「気になるけど、自分に似合うか分からない」「どう着ればいいか難しそう」といった理由で見送った経験はありませんか？特に春先に活躍するスウェットは、ラクな反面、一歩間違えると部屋着感が出てしまうアイテム。でも実は、“選び方”と“合わせ方”を少し変えるだけで、大人のカジュアルは一気に洗練されます。そこで今回は、無理なく取り入れられて、テクニックいらずで今っぽく見える１枚と、その着こなしのコツをチェックしてみましょう。
大人世代が春に選ぶなら“ハーフジップ”が正解
今季おすすめなのが、【UNIQLO and JW ANDERSON】の「スウェットハーフジップスプルオーバー」（￥4,990）。
大人にちょうどいい理由は、襟付きデザインによる“きちんと感”と、首元をすっきり見せるハーフジップ。さらに、短すぎないショート丈と裾のドロストで、自然と重心が上がり、全身バランスが整います。ただ着るだけで今っぽいシルエットが完成するのが最大の魅力です。
白パンツ合わせで“部屋着感”を回避する
スウェットを大人っぽく見せるなら、まずは白パンツ合わせが近道。
カジュアルなトップスに、あえてクリーンな白を合わせることで、ラフさが中和されて洗練された印象に。モノトーンでまとめるだけでも十分サマになります。仕上げにレザーバッグやパンプスを足すと、部屋着見えは一気に解消。大人の余裕を感じるスタイルに整います。
“レース仕込み”で腰まわりの不安を自然にカバー
ショート丈に抵抗があるなら、無理に隠そうとするより“重ねて見せる”のが正解。
今季トレンドのレースをレイヤードするだけで、気になる腰まわりを自然にカバー。さらに、コーデに奥行きが生まれて一気に洒落感がアップします。スウェット×デニムの定番スタイルも、レースを１枚仕込むだけで“ただのカジュアル”から抜け出せるでしょう。
ダークコーデは“白見せ＋手首見せ”で一気に軽やかに
黒などのダークトーンは頼れる一方で、春には重く見えがち。
そこで効くのが、“白を仕込む”こと。ジップを開けて白Tを覗かせるだけで、抜け感と清潔感がプラスされます。さらに見逃せないのが“手首見せ”。袖を軽くまくるだけで、全体が軽やかに整い、女性らしいニュアンスもプラス。時計やバングルで光を添えると、より洗練された印象に仕上がります。
スウェットは選び方を間違えるとラフに傾きがちですが、ハーフジップなら自然と“きちんと見え”が叶います。むしろ少しきれいめなアイテムを合わせるくらいが、大人にはちょうどいいバランス。気温調整が難しい今の時期、この１枚が春コーデを支えてくれるはずです。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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