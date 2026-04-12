「ドジャース６−３レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのレンジャーズ戦に「１番・指名打者（ＤＨ）」で出場し、初回に４試合ぶりの本塁打となる４号ソロを放った。先頭打者アーチは今季初で、４打数２安打１打点。４５試合連続出塁とし、日本勢最長記録を伸ばした。試合前には球場を訪問した日本ハム時代の先輩、増井浩俊氏（４１）と再会。本塁打の“お願い”に第１打席で応えた。

相手に傾きかけた流れを一振りで止めた。快音とともに弾かれた打球が右翼席中段に飛び込んだ。打球角度３６度は今季の４本塁打で最も大きく、美しい放物線を描いた。「先頭弾返し」で取り返した１点。ベンチの中で大谷が愛犬のしぐさをまねて舌を出す“デコピン・ポーズ”を披露してチームメートと笑い合った。

待望の一本だった。相手先頭打者の一発で、いきなり追う展開となった初回の打席。２ボール１ストライクから捉えたのは、見逃せばボールの内角スライダーだった。前日まで本拠地７試合ノーアーチだった大谷が、確信歩きで打球の行方を見届けた。チケットは完売し、５万３６１７人が埋めたスタジアムがどよめきと歓声に包まれた。

「なんとか１本打てて、これからもっともっと波に乗りたいなと思います」

直近７戦４本塁打。量産態勢を予感させた。

“約束の本塁打”でもあった。試合前のベンチ裏。日本から応援のためにやってきた、日本ハム時代の先輩で２０２２年に現役を引退した増井氏と９年ぶりに再会した。旧交を温める中で掛けられた言葉は「ホームランを打って」。第１打席でいきなり“ショウ・タイム”を披露した。

大谷のバットが打線に火をつけた。同点に追い付き、なおも２死一、二塁の好機に６番のＴ・ヘルナンデスが勝ち越し３ラン。試合後のロバーツ監督は「素晴らしかった。ショウヘイが同点にしてくれたのは本当に大きかった」と称賛。「本塁打だけじゃなく、四球も選んで出塁している。その姿勢が本当に素晴らしい」。二回には投手内野安打で４戦ぶり５度目のマルチ安打を達成。４５試合連続出塁で日本勢最長記録をさらに更新した。

連勝で３カード連続勝ち越し。ＭＬＢ最高勝率・７８６を維持し、貯金を８に積み上げたチームの力に「投打ともに自分たちのやることをやっている。それが形になっている」と大谷。これで本塁打を打った試合は無傷の４連勝。不敗神話は続く。

◆メジャー通算２５本目の先頭打者本塁打 今季初の先頭打者アーチを放った大谷だが、メジャー通算では２５本目の先頭打者弾となった。この一発は本拠地ドジャースタジアムでの今季初アーチ。本拠地８戦目だったが、ドジャース移籍後は“最遅”の本拠地１号だった。２０２４年は本拠地７戦目、２５年は本拠地初戦でアーチをかけていた。チーム１４戦目での４号は自身３番目のペース。単純計算ではシーズン４６発超えとなる。