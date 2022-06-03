俳優・小出恵介の２ショットが公開された。

ドラマで共演した女優・矢野あゆみが１２日までにインスタグラムを更新し、「なんと、ＢＵＭＰオリジナルドラマ『３０００万稼げ！』がＳＮＳ総再生回数３０００万突破したそうです！！すごーい！！ご覧いただいた皆さまありがとうございます！」と報告。

「白百合ちゃんとして携わらせていただけたこと、とても嬉しく思います 燈夜くんがＮｏ.１になれますようにっ！ お写真は彦星燈夜役の小出恵介さんとです！」とつづり、小出とオフショットをアップした。

同ドラマは、かつて歌舞伎町のＮＯ１ホストだった主人公が、娘の手術費用を稼ぐため再び夜の世界で勝負に挑む物語を描く物語。小出はショートドラマ初出演で主演。ボトルを手に美女の肩を抱いた姿にフォロワーは「美男美女」「お〜めっちゃ素敵すぎます」「お二人ともとても素敵です」と絶賛した。

小出は父親の仕事のためインドで幼少期を過ごし、慶大文学部卒。０５年の映画「パッチギ！」、ドラマ「ごくせん」で話題となり、ドラマ「のだめカンタービレ」「ＲＯＯＫＩＥＳ」「ＪＩＮ―仁―」「梅ちゃん先生」「ルーキーズ」、映画「シュアリー・サムデイ」など出演作多数。１８年１０月に米ニューヨークに移住。２０年夏に芸能活動を再開し、プライベートでは２３年１月に現地で一般女性と結婚している。