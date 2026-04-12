【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１２日、米ＦＯＸニュースの番組で電話インタビューに応じ、イランとの戦闘終結に向けた協議を巡り、「イランが核兵器を保有することは断じて許さない」と語った。

ホルムズ海峡を巡っては、「完全な海上封鎖」を実施すると明らかにした。

トランプ氏は協議が合意に至らなかったと説明した上で、「多くの項目で合意できたが、核開発の野望を放棄しようとしないという点だけは例外だった」と述べた。イランのエネルギー施設への攻撃を改めて警告し、「一日でイランを壊滅させることができるが、そのような事態は避けたい」と述べ、「彼らは再び交渉の場に戻ってきて、我々が要求するすべてを受け入れることになるだろう」と語った。

ホルムズ海峡を巡っては、海上封鎖措置を講じるとして、「イランが自分たちに都合の良い相手にだけ石油を売って利益を得るようなことは一切認めない」と述べた。日本や韓国を名指しし、「エネルギー需要の大部分を海峡に依存しているが、彼らは我々に協力しようとしない」との不満を示した。

トランプ氏は中国について、イランに兵器を供給した場合には米国への輸入品に５０％の追加関税を課すとも説明した。