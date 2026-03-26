横山歩夢が15回目のベンチ入りで待望のゲンクトップチームデビュー!! 伊東純也は前半のみ出場のゲンク、ルーベンとドロー

横山歩夢が15回目のベンチ入りで待望のゲンクトップチームデビュー!! 伊東純也は前半のみ出場のゲンク、ルーベンとドロー