横山歩夢が15回目のベンチ入りで待望のゲンクトップチームデビュー!! 伊東純也は前半のみ出場のゲンク、ルーベンとドロー
[4.12 ベルギー・リーグPO2第2節 ゲンク 0-0 ルーベン]
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)出場権を争うベルギー・リーグプレーオフ2は12日、第2節を各地で開催した。MF横山歩夢がトップチームデビューを飾ったゲンクはルーベンと0-0のドローで2位に後退。FW伊東純也は相手MF明本考浩と同サイドで対峙したが前半のみのプレーとなった。ルーベンではDF大南拓磨も明本と揃ってフル出場した。
前半15分、ルーベンのFWユセフ・マジズがファーサイドへグラウンダークロスを供給。伊東は背中越しに見る相手選手を一時フリーにさせてしまったが、すぐに気づき手前でクリアしてシュートは打たせなかった。同21分にはゲンクのカウンターで伊東がを2回連続でかわして前線まで持ち運んだが、横パスを受けたMFコンスタンティノス・カレサスは明本にボールを奪われてしまった。
伊東は前半24分に右からクロスを上げると、MFダーン・ヘイマンスがファーサイドからボレーシュートで合わせたが、GKマクサンス・プレボの好セーブで先制点とはならなかった。対するルーベンは続く同27分、マジズの浮き球をFWソリー・カバが収めて最終ラインを突破しかけたが、絞ってきた伊東が体を入れたことでシュートを打つ前にGKルッカ・ブルフマンスにキャッチされた。
前半45分には伊東のクロスをFWロビン・ミリソラが頭で合わせるも枠の右。スコアレスで前半を終了した。するとゲンクは伊東、ミリソラをハーフタイム明けで退ける決断。ただ後半も0-0の状況が続いた。
そうしたなかで後半32分、横山がMFダーン・ヘイマンスとの交代で待望のトップチームデビューを果たした。横山は2024年8月にサガン鳥栖からバーミンガムへ完全移籍し、25年2月にゲンクのセカンドチームへ期限付き移籍。昨季はゲンクのセカンドチームで2部9試合1得点だった。
今季から完全移籍に切り替わると、9月のUEFAヨーロッパリーグでトップチーム初のメンバー入り。しかしその後も2部を主戦場にしながら度々トップチームでメンバー入りするものの出番が訪れないもどかしい状況が続いていた。それでもトップチームで公式戦通算15回目のベンチ入りとなった今節、ついに出番が訪れた。
左ウイングに入る横山は後半39分、左からカットインして右足一閃。これは枠の右に外れた。同45分にもカットインして仕掛けるとMFオスカル・ヒルからファウルを受けてイエローカードを誘発した。
なおも横山は後半45+2分、ペナルティエリア左に入ると切り返してクロス気味のボールを送ったもののGKにキャッチされた。同45+4分にはMFヤイマール・メディナへのスルーパスでチャンスメイクしたものの、少し球足が長くなってGKに対応された。試合はそのままスコアが動かず、0-0でタイムアップを迎えた。
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)出場権を争うベルギー・リーグプレーオフ2は12日、第2節を各地で開催した。MF横山歩夢がトップチームデビューを飾ったゲンクはルーベンと0-0のドローで2位に後退。FW伊東純也は相手MF明本考浩と同サイドで対峙したが前半のみのプレーとなった。ルーベンではDF大南拓磨も明本と揃ってフル出場した。
伊東は前半24分に右からクロスを上げると、MFダーン・ヘイマンスがファーサイドからボレーシュートで合わせたが、GKマクサンス・プレボの好セーブで先制点とはならなかった。対するルーベンは続く同27分、マジズの浮き球をFWソリー・カバが収めて最終ラインを突破しかけたが、絞ってきた伊東が体を入れたことでシュートを打つ前にGKルッカ・ブルフマンスにキャッチされた。
前半45分には伊東のクロスをFWロビン・ミリソラが頭で合わせるも枠の右。スコアレスで前半を終了した。するとゲンクは伊東、ミリソラをハーフタイム明けで退ける決断。ただ後半も0-0の状況が続いた。
そうしたなかで後半32分、横山がMFダーン・ヘイマンスとの交代で待望のトップチームデビューを果たした。横山は2024年8月にサガン鳥栖からバーミンガムへ完全移籍し、25年2月にゲンクのセカンドチームへ期限付き移籍。昨季はゲンクのセカンドチームで2部9試合1得点だった。
今季から完全移籍に切り替わると、9月のUEFAヨーロッパリーグでトップチーム初のメンバー入り。しかしその後も2部を主戦場にしながら度々トップチームでメンバー入りするものの出番が訪れないもどかしい状況が続いていた。それでもトップチームで公式戦通算15回目のベンチ入りとなった今節、ついに出番が訪れた。
左ウイングに入る横山は後半39分、左からカットインして右足一閃。これは枠の右に外れた。同45分にもカットインして仕掛けるとMFオスカル・ヒルからファウルを受けてイエローカードを誘発した。
爪痕を残せるか— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 12, 2026
果敢に仕掛ける
横山歩夢 カットインから初シュート
ベルギーリーグ プレーオフ2 第2節
ヘンク×ルーヴェン
DAZN ライブ配信中 #だったらDAZN pic.twitter.com/TOJwhUituU
なおも横山は後半45+2分、ペナルティエリア左に入ると切り返してクロス気味のボールを送ったもののGKにキャッチされた。同45+4分にはMFヤイマール・メディナへのスルーパスでチャンスメイクしたものの、少し球足が長くなってGKに対応された。試合はそのままスコアが動かず、0-0でタイムアップを迎えた。