NECvsフェイエノールト 試合記録
【オランダ・エールディビジ第30節】(ホッフェルトスタディオン)
NEC 1-1(前半0-1)フェイエノールト
<得点者>
[N]Danilo(90分+7)
[フ]上田綺世(18分)
<警告>
[N]フィリップ・サンドレル(53分)、アフメッジャン・カプラン(56分)、チャロン・チェリー(61分)
[フ]ルシアーノ・バレンテ(40分)、ティモン・ベレンロイター(51分)、ヤクブ・モデル(83分)、ウサマ・タルガリン(90分+4)、ロビン・ファン・ペルシー(51分)
観衆:12,650人
└上田綺世は今季23点目も、オランダ上位対決は劇的ドロー…渡辺剛と佐野航大はフル出場、小川航基は終盤出場
NEC 1-1(前半0-1)フェイエノールト
<得点者>
[N]Danilo(90分+7)
[フ]上田綺世(18分)
<警告>
[N]フィリップ・サンドレル(53分)、アフメッジャン・カプラン(56分)、チャロン・チェリー(61分)
[フ]ルシアーノ・バレンテ(40分)、ティモン・ベレンロイター(51分)、ヤクブ・モデル(83分)、ウサマ・タルガリン(90分+4)、ロビン・ファン・ペルシー(51分)
観衆:12,650人
└上田綺世は今季23点目も、オランダ上位対決は劇的ドロー…渡辺剛と佐野航大はフル出場、小川航基は終盤出場