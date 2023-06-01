【オランダ・エールディビジ第30節】(ホッフェルトスタディオン)

NEC 1-1(前半0-1)フェイエノールト

<得点者>

[N]Danilo(90分+7)

[フ]上田綺世(18分)

<警告>

[N]フィリップ・サンドレル(53分)、アフメッジャン・カプラン(56分)、チャロン・チェリー(61分)

[フ]ルシアーノ・バレンテ(40分)、ティモン・ベレンロイター(51分)、ヤクブ・モデル(83分)、ウサマ・タルガリン(90分+4)、ロビン・ファン・ペルシー(51分)

観衆:12,650人

上田綺世は今季23点目も、オランダ上位対決は劇的ドロー…渡辺剛と佐野航大はフル出場、小川航基は終盤出場