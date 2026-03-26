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先制は2位フェイエノールト⚡️#ハジ・ムサ のコーナーキックに#上田綺世 がヘディングで合わせて先制!

今季エールディヴィジ23ゴール目⚽️



エールディヴィジ第30節

⚔️NECナイメヘン v フェイエノールト

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