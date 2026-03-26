上田綺世は今季23点目も、オランダ上位対決は劇的ドロー…渡辺剛と佐野航大はフル出場、小川航基は終盤出場
[4.11 エールディビジ第30節 NEC 1-1 フェイエノールト]
オランダ・エールディビジは11日に第30節を行った。FW小川航基とMF佐野航大が所属するNECとFW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは1-1で引き分けた。佐野はリーグ戦30試合フル出場を継続。ベンチスタートの小川は後半32分から出場した。上田と渡辺は先発出場し、上田は今季23ゴール目を記録し、後半43分で途中交代。渡辺はフル出場した。
前半18分、上田が本領を発揮。右CKをFWアニス・ハジ・ムーサが蹴ると、ファーサイドから詰めた上田がハイジャンプからヘディングシュートで合わせる。首を大きく振りながらボールをゴール左隅に流し込み、得点ランク首位独走の今季23ゴール目で先制点を挙げた。
追いかけるNECは後半43分に佐野がチャンスを作る。左サイドからのスルーパスに反応し、最終ラインを抜けてゴール前に顔を出した。しかし、GKとの1対1を決め切れず、前半は0-1で折り返した。
試合は後半アディショナルタイムに再び動いた。NECは右サイドからのクロスにFWダニーロが合わせて同点に追いついた。
そのまま試合終了となり、1-1のドロー。2位フェイエノールトと3位NECの勝ち点差は1ポイントのまま順位の変動もなかった。
オランダ・エールディビジは11日に第30節を行った。FW小川航基とMF佐野航大が所属するNECとFW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは1-1で引き分けた。佐野はリーグ戦30試合フル出場を継続。ベンチスタートの小川は後半32分から出場した。上田と渡辺は先発出場し、上田は今季23ゴール目を記録し、後半43分で途中交代。渡辺はフル出場した。
追いかけるNECは後半43分に佐野がチャンスを作る。左サイドからのスルーパスに反応し、最終ラインを抜けてゴール前に顔を出した。しかし、GKとの1対1を決め切れず、前半は0-1で折り返した。
試合は後半アディショナルタイムに再び動いた。NECは右サイドからのクロスにFWダニーロが合わせて同点に追いついた。
そのまま試合終了となり、1-1のドロー。2位フェイエノールトと3位NECの勝ち点差は1ポイントのまま順位の変動もなかった。
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先制は2位フェイエノールト⚡️#ハジ・ムサ のコーナーキックに#上田綺世 がヘディングで合わせて先制!
今季エールディヴィジ23ゴール目⚽️
エールディヴィジ第30節
⚔️NECナイメヘン v フェイエノールト
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