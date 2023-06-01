アメリカのトランプ大統領はアメリカ軍がホルムズ海峡の「封鎖」に踏み切る理由について、「イランが好きな相手に石油を売って利益を得ることは許さない」と話しイランへの圧力強化だと説明しました。

アメリカ トランプ大統領

「イランが、好きな相手には石油を売って利益を得て、気に入らない相手には売らない、といったことを許すつもりはない。すべてか、あるいはゼロかだ」

アメリカのトランプ大統領は12日、FOXニュースの番組に電話で出演し、SNSで表明したアメリカ軍によるホルムズ海峡「封鎖」の理由について、イランへの圧力強化だと説明しました。

通過できる船舶は「すべてか、ゼロかだ」と指摘し、船籍等に関わらず、すべての船舶の通航を認めない措置をとるとしています。

トランプ氏はこうした措置の結果、原油などを輸入するため多くのタンカーがアメリカにやってくるとの見通しも示しました。

また、トランプ氏はホルムズ海峡の機雷掃海などのため、NATO=北大西洋条約機構を含む多くの国が「支援をしたがっている」と話しました。そのうえでイギリスなど数か国が機雷の掃海艇を派遣するとの認識を示し、機雷の撤去には「それほど時間はかからない」と強調しています。

一方で、日本と韓国を再び名指しし、「我々は彼らを守っている。しかし、我々が少しの助けを求めても、彼らは助けてくれない」と主張して、改めて不満を表明しました。