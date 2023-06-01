■世界競歩チーム選手権大会（日本時間12日、ブラジル・ブラジリア）

ブラジルで開催された2年に一度の競歩の祭典・世界競歩チーム選手権。男子ハーフマラソン競歩には世界陸上20キロ競歩で２つの金メダルを獲得した山西利和（30、愛知製鋼）、吉川絢斗（24、横浜市陸協）、野田明宏（30、自衛隊体育学校）、丸尾知司（34、愛知製鋼）、郄橋和生（29、ADワークスグループ）の5選手が出場し、吉川が日本人最上位の5位でフィニッシュ。山西が7位、野田が8位に入り、日本は合計で20ポイントとなり団体金メダルを獲得した。

世界トップレベルの競歩選手が集結し、上位3人の「順位の合計」によるチームスコアで順位が決まるチーム戦。すでに男子マラソン競歩団体で初代王者に輝いていた日本はハーフマラソンでも金メダルを獲得し、二冠を達成した。

レースは11キロ過ぎで山西、野田、吉川が飛び出しワンツースリー体制になるなど、日本勢が存在感を示す。しかし、ここからライバルたちも仕掛けていく。先頭集団を引っ張るのは去年の東京世界陸上20キロ競歩金メダルのC．ボンフィム（35、ブラジル）。地元の声援を背に前へ前へと突き進む。これに日本勢はついて行けず優勝争いから離脱。このあと目まぐるしく先頭が入れ替わったレースは東京世界陸上にも出場していたF.フォルトゥナト（31、イタリア）が制した。

