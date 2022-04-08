◇セ・リーグ 阪神3―0中日（2026年4月12日 バンテリンD）

阪神・佐藤輝が止まらない。中日戦で早くも今季3度目の3安打を放ち、打率・411に急上昇させた。2回先頭で右前打すると、3点先制直後の5回2死一塁から初球を仕留め、左翼フェンス直撃の弾丸ライナーで二塁打。リーグトップとなる今季8本目のツーベースでつないだ。8回先頭でも、ボテボテの三ゴロを全力疾走で内野安打に。味のある一打を重ね、3つの「H」ランプをともした。セ5球団と対戦を終え、打率4割超え。決してフロックではない。

「悪いときもあれば、こういうときもある。集中してやって良かった。良い当たりもあったので、良かった」

数年前の課題だった「好不調の波」は消失しつつある。今季は開幕から15試合を消化し、2試合連続ノーヒットはなし。自身の打撃メカニックが確立されているからこそ、一時的に結果が出なくても立ち返る場所がある。日々、己の映像を見直し、悪い癖が出ていないかを細かくチェック。打率に加え、14打点と23安打もリーグ1位というずぬけた成績は、努力のたまものと言っていい。完全に覚醒した4番に引っ張られ、猛虎も今季初の同一カード3連勝。貯金も7まで増え、がっちりと首位を守った。

「毎打席、集中していっているだけ。一打席一打席、いくだけ」

昨年は40本塁打と102打点でリーグ2冠に輝いた。一方で打率は、キャリアハイながら・277にとどまり、リーグ7位。今季も本塁打と打点はハイペースでの量産が続いている。打率が急落することなく推移すれば、3冠王も夢ではない。気が早い報道陣の皮算用にも「集中してやる」と繰り返した背番号8。週明けからは甲子園に宿敵・巨人を迎える。進化を遂げた姿を、聖地での「伝統の一戦」でも惜しみなく披露する。（八木 勇磨）