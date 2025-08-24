元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、ピタピタのワンピース姿を披露し、プロレスに転向した五輪金メダリストとのショットなどを公開した。

中川アナは１２日までに自身のインスタグラムを更新。「ウルフくん、６戦全勝おめでとう」と記し、２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストで、現在は新日本プロレスでレスラーとして活動するウルフアロンとのショットを投稿。

「ＡＢＥＭＡ１０周年特番『３０時間限界突破フェス』『ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円』アシスタントＭＣを務めさせていただきました 各試合の直後にリング上でインタビューも担当して、久々にスポーツキャスターとしての血が騒いだ ほんっとに迫力のある戦い続きで興奮しました．．．しばらく眠れなさそうです笑」とつづり、スタイルの良さが際立つぴったりフィットのワンピースを着たショットなどもアップした。

この投稿には「とってもとってもとっても美しいです 何度も見てしまいます」「似合ってます」「キレイ素敵！」「Ｅｌｅｇａｎｔ」「めっちゃかわいい」などのコメントが寄せられた。