ブンデスリーガ 25/26の第29節 ケルンとブレーメンの試合が、4月12日22:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。

ケルンはサイード・エルマラ（MF）、ラグナル・アヘ（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、マルコ・グリュル（FW）、ユスティン・エンジンマー（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ケルンのサイード・エルマラ（MF）がPKを決めてケルンが先制。

24分にブレーメンのマルコ・フリードル（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。1-0とケルンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ケルンは後半の頭から選手交代。クリストファー・ルンド（DF）からアレッシオ・カストロモンテス（DF）に交代した。

46分、ブレーメンは同時に2人を交代。マルコ・グリュル（FW）、菅原 由勢（DF）に代わりサリム・ムサフ（FW）、カリム・クリバリ（DF）がピッチに入る。

65分ケルンが追加点。ラグナル・アヘ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

67分、ケルンは同時に2人を交代。ヤン・ティールマン（MF）、サイード・エルマラ（MF）に代わりリントン・マイナ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）がピッチに入る。

75分、ブレーメンのロマーノ・シュミット（MF）がPKを決めて2-1と1点差に迫る。

78分、ケルンが選手交代を行う。ラグナル・アヘ（FW）からルカ・バルトシュミット（FW）に交代した。

81分、ブレーメンが選手交代を行う。フェリックス・アグ（DF）からアイザック・シュミット（MF）に交代した。

87分、ブレーメンが選手交代を行う。レオナルド・ビッテンコート（MF）からジョバン・ミロシェビッチ（FW）に交代した。

88分、ケルンが選手交代を行う。セバスティアン・セブロンセン（DF）からトム・クラウス（MF）に交代した。

後半終了間際の90+7分ケルンに貴重な追加点が入る。ルカ・バルトシュミット（FW）のアシストからイサクバーグマン・ヨハンネソン（MF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ケルンが3-1で勝利した。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）は先発し46分までプレーした。

2026-04-13 00:40:24 更新