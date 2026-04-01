プレミアリーグ 25/26の第32節 クリスタルパレスとニューカッスルの試合が、4月12日22:00にセルハースト・パークにて行われた。

クリスタルパレスはイエレミ・ピノ（FW）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、ブレナン・ジョンソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ウィリアム・オスラ（FW）、ジェイコブ・マーフィー（MF）らが先発に名を連ねた。なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。43分に試合が動く。ニューカッスルのルイス・マイリ（MF）のアシストからウィリアム・オスラ（FW）がゴールを決めてニューカッスルが先制。

ここで前半が終了。0-1とニューカッスルがリードしてハーフタイムを迎えた。

64分、クリスタルパレスは同時に3人を交代。ブレナン・ジョンソン（FW）、ウィル・ヒューズ（MF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）に代わりイスマイラ・サール（FW）、アダム・ウォートン（MF）、ジャンフィリップ・マテタ（FW）がピッチに入る。

71分、ニューカッスルが選手交代を行う。アンソニー・ゴードン（FW）からハーベイ・バーンズ（FW）に交代した。

76分、クリスタルパレスが選手交代を行う。イエレミ・ピノ（FW）から鎌田 大地（MF）に交代した。

80分クリスタルパレスが同点に追いつく。ティリック・ミッチェル（DF）のアシストからジャンフィリップ・マテタ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

84分、ニューカッスルは同時に2人を交代。ジョエリントン（FW）、ウィリアム・オスラ（FW）に代わりジェイコブ・ラムジー（MF）、ニック・ウォルトメイド（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+4分クリスタルパレスが逆転。ジャンフィリップ・マテタ（FW）がPKを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、クリスタルパレスが2-1で勝利した。

なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）は76分から交代で出場した。

2026-04-13 00:10:12 更新