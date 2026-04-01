プレミアリーグ 25/26の第32節 サンダーランドとトットナムの試合が、4月12日22:00にスタジアム・オブ・ライトにて行われた。

サンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）、ムアマドゥ・ディアラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはドミニク・ソランケ（FW）、リシャルリソン（FW）、ルーカス・ベルグバル（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

61分に試合が動く。サンダーランドのムアマドゥ・ディアラ（MF）のアシストからノルディ・ムキエレ（DF）がゴールを決めてサンダーランドが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、サンダーランドが1-0で勝利した。

なお、サンダーランドは33分にブライアン・ブロビー（FW）、75分にクリス・リッグ（MF）、90+2分にトライ・ヒューム（DF）に、またトットナムは28分にクリスティアン・ロメロ（DF）、37分にペドロ・ポロ（DF）、37分にミッキー・ファンデフェン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-13 00:10:19 更新