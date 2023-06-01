【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 伝説の勇者 ダ・ガーン】 4月13日 発売 価格：8,998円

バンダイは、食玩「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 伝説の勇者 ダ・ガーン」を4月13日に発売する。価格は8,998円。

本商品はTVアニメ「伝説の勇者ダ・ガーン」のメインの勇者ロボ、ダ・ガーンXをSMPシリーズで立体化したもの。

ダ・ガーンは、車からロボット形態に変形し、アースファイター、アースライナーと合体してダ・ガーンXに変形することができる。また、ダ・ガーン ジェットも再現可能。ダ・ガーンXは見栄え重視パーツも付属する。

そのほか、ダ・ガーンブレード、アースバルカン、アースカノン、ブレストアースバスターなどの武装も再現することができる。

「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 伝説の勇者 ダ・ガーン」

・組み立て式プラキット一式（全1種）

・シール

・取扱説明書

・ガム（ソーダ味）1個

(C)サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。