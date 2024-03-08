ＮＨＫ Ｅテレの人気番組「みいつけた！」の４代目スイちゃんとして人気を集めた、子役の増田梨沙（１２）が、中学校入学を報告した。

１２日までに自身のインスタグラムを更新し、「中学校に入学しました」と明かした。「新しい学校 新しいクラス 最初はドキドキしててなかなか友達に話しかけられなかった」というが、「けど少しずつ話せるようになってきました 毎日とっても楽しいです」と新生活になれてきたという。「たくさん勉強して部活も頑張りたいです」と制服姿も披露した。

この投稿にはフォロワーから「ご入学おめでとうございます」「お仕事との両立はとても大変だと思うけど、学校生活も楽しんでね」「梨沙ちゃんの横顔素敵です」「凛とした横顔はすっかりお姉さん」「とても眩しいです。キラキラしている梨沙ちゃんをいつも応援してます」「ついこの間までスイちゃんだったのにホントにあっという間だね」「新鮮」「桜とのお写真もかわいすぎる」と成長を喜ぶ声が上がった。

増田はＮＨＫ Ｅテレの人気番組「みいつけた！」の４代目スイちゃんとして人気に。２０１９年４月から出演し、２４年３月で卒業した。その後は日本テレビ系「放課後カルテ」や今年のフジテレビ系「日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった」、日本テレビ系「ダメマネ！―ダメなタレント、マネジメントします―」などの話題作に続々と出演。３月には小学校卒業を報告し、「この６年間で身長は４０ｃｍ伸びて、給食もたくさんおかわりできるようになりました」と明かしていた。