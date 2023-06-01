お願い!!フルハウス・滝沢京花、水着グラビア初挑戦 ほのかな色気漂う
【モデルプレス＝2026/04/13】アイドルグループ「お願い!!フルハウス」メンバーの滝沢京花が4月13日発売の「ヤングマガジン」20号（講談社）巻中グラビアに登場。美しいバストを披露している。
【写真】18歳現役アイドル、ミニスカ姿で美脚披露
滝沢が初の水着グラビアに挑戦。今回の撮影コンセプトは、プロデューサーである元SKE48・AKB48の北川綾巴が提案。フレッシュさと可愛さの中に見え隠れする、ほのかな色気を感じ取ることができる。
今号の表紙は本郷柚巴。巻末グラビアでは夏芽すず、池田レイラが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】18歳現役アイドル、ミニスカ姿で美脚披露
◆滝沢京花、水着グラビアに初挑戦
滝沢が初の水着グラビアに挑戦。今回の撮影コンセプトは、プロデューサーである元SKE48・AKB48の北川綾巴が提案。フレッシュさと可愛さの中に見え隠れする、ほのかな色気を感じ取ることができる。
◆表紙は本郷柚巴
今号の表紙は本郷柚巴。巻末グラビアでは夏芽すず、池田レイラが登場する。（modelpress編集部）
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