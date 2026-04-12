エールディヴィジ 25/26の第30節 ＮＥＣとフェイエノールトの試合が、4月12日21:30にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。

ＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、トビアス・ファンデンエルシャウト（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）はベンチからのスタートとなった。

18分に試合が動く。フェイエノールトのアニス ・ハジ ムーサ（FW）のアシストから上田 綺世（FW）がヘディングシュートを決めてフェイエノールトが先制。

ここで前半が終了。0-1とフェイエノールトがリードしてハーフタイムを迎えた。

62分、ＮＥＣが選手交代を行う。フィリップ・サンドラー（MF）からデベロン・フォンビレ（DF）に交代した。

69分、ＮＥＣは同時に2人を交代。アフメッジャン・カプラン（DF）、ノエ・ルブレトン（DF）に代わりブラム・ナイティンク（DF）、ユセフ・エルカカティ（FW）がピッチに入る。

78分、ＮＥＣは同時に2人を交代。リンセン（FW）、エリ・ダサ（DF）に代わりダニーロ（FW）、小川 航基（FW）がピッチに入る。

80分、フェイエノールトが選手交代を行う。トビアス・ファンデンエルシャウト（MF）に代わりアイメン・スリティ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

87分、フェイエノールトは同時に2人を交代。タイス・クラーイエベルト（MF）、上田 綺世（FW）に代わりジェレマイア・シンジュステ（DF）、カスパー・テンシュテット（FW）がピッチに入る。

90+3分、フェイエノールトは同時に2人を交代。ルシアーノ・バレンテ（MF）、アニス ・ハジ ムーサ（FW）に代わりゲルノト・トラウナー（DF）、ゴンサロ・ボルジェス（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+7分ＮＥＣが同点に追いつく。サミ・ウィッサ（MF）のアシストからダニーロ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ＮＥＣに所属する佐野 航大（MF）はフル出場した。小川 航基（FW）は78分から交代で出場した。

また、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）は先発し88分までプレーした。18分にゴールを決めた。渡辺 剛（DF）はフル出場した。

2026-04-12 23:40:34 更新