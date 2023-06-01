【TOYOTA UTコレクション】 4月13日 発売 価格：MEN（全4種） 各1,990円

ユニクロは、トヨタの名車をグラフィックスで表現するUTコレクションの販売を4月13日より開始する。MENサイズ4種があり、価格は1,990円。

トヨタは1937年の設立以来、多くの名車を世に送り出してきた。本コレクションでは、世界中で愛されてきたトヨタ車の数々から、ランドクルーザー、カローラ、トヨタ 2000GT、ハイエースのそれぞれの車種をフィーチャー。各車種の持つ独自の魅力が、アーティストの河村康輔氏による視覚的にインパクトのあるグラフィックスでデザインされている。

「TOYOTA UTコレクション」商品ラインナップ

サイズ：MEN、XS～4XL

【トヨタ UT/リラックスフィット（カラー：03 GRAY）】

着用イメージ

【トヨタ UT/リラックスフィット（カラー：00 WHITE）】

着用イメージ

【トヨタ UT/リラックスフィット（カラー：00 WHITE）】

着用イメージ

【トヨタ UT/リラックスフィット（カラー：09 BLACK）】

着用イメージ

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