ジャンプ新連載は高校バスケ漫画 『夏と蛍龍』表紙＆巻頭カラー54ページ掲載
漫画家・里庄マサヨシ氏の新連載『夏と蛍龍』（なつとむしかご）が、本日13日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』20号よりスタートした。ジャンプでは来週、『銀魂』作者・空知英秋氏の新連載『2年B組 勇者デストロイヤーず』（20日発売号から開始）もスタートする。
【画像】気になる！ジャンプ新連載のバスケ漫画『夏と蛍籠』イラスト
『夏と蛍龍』は、『紅葉の棋節』の里庄マサヨシが描く高校バスケ漫画。「週刊少年ジャンプ」2024年26号に掲載の人気読切『飛んで火に入る夏と蛍』（とんでひにいるなつとむし）が連載になって帰還し、表紙＆巻頭カラーで54ページ掲載されている。
来週からスタートする『銀魂』で知られる空知氏の新連載は、2019年6月の代表作『銀魂』完結以来、約7年ぶりとなる。
【画像】気になる！ジャンプ新連載のバスケ漫画『夏と蛍籠』イラスト
『夏と蛍龍』は、『紅葉の棋節』の里庄マサヨシが描く高校バスケ漫画。「週刊少年ジャンプ」2024年26号に掲載の人気読切『飛んで火に入る夏と蛍』（とんでひにいるなつとむし）が連載になって帰還し、表紙＆巻頭カラーで54ページ掲載されている。
来週からスタートする『銀魂』で知られる空知氏の新連載は、2019年6月の代表作『銀魂』完結以来、約7年ぶりとなる。
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