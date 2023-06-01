櫻坂46の山天（20）が12日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催したグループの5周年アニバーサリーライブに出演した。前日11日に行われた初日公演で副キャプテン就任を発表していた。

初日公演のアンコールでキャプテンの松田里奈（26）が「私もそろそろ…相棒が欲しいなと思いまして」と切り出し、山の副キャプテン就任を発表。山は「私にできることは何でもやるって決めました。私も本当に櫻坂が大好きで、このグループのためなら何だってやりたいですし、命をかけてグループを守りたいと思っています」と覚悟を明かし、「そう思えたのはBuddies（ファンの総称）のおかげなんですよ。まだまだ未熟者ですけど、精いっぱい頑張りたいと思います」と伝えていた。

同日夜にはブログを更新。「人生をかけて櫻坂46に、自分の持ってる全てを注ぐ覚悟です」と熱く誓った。「Buddiesの貴重な人生の時間を少しだけ、櫻坂46にください。櫻坂46の本当の勝負はこれからだと思っています。これからもBuddiesと一緒に夢を追いかけていきたい。欲を言えば、私がおばあちゃんになっても、櫻坂46はたくさんの方に愛されるグループでいて欲しいです」と呼びかけていた。

12日の2日目公演では、松田と共に開演前のアナウンスを担当。「副キャプテンの山天です！」とあいさつすると大歓声を受けた。センターを務める「何歳の頃に戻りたいのか？」では「国立、準備はいいか〜？行くぞー！！」と絶叫。さらにセンター「五月雨よ」ではソロ歌唱も披露し、大きな拍手を浴びた。

山は13歳の中1だった18年11月、二期生としてグループに加入。「五月雨よ」「何歳の頃に戻りたいのか？」とシングル表題曲でセンター。「天ちゃん」の相性で親しまれ、ファッション誌「ViVi」の専属モデルも務める。【横山慧】