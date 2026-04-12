上田綺世が3試合ぶりゴール！ 日本代表4選手出場の直接対決は後半ATの劇的ゴールで痛み分け
エールディヴィジ第30節が12日に行われ、NECとフェイエノールトが対戦した。
前節の時点でPSVのリーグ3連覇が決定したエールディヴィジ。これからは来シーズンの欧州大会出場権争いと残留争いに焦点が集まる。MF佐野航大とFW小川航基の所属するNECは今季、大躍進のシーズンを過ごしており現在3位。一方、DF渡辺剛とFW上田綺世の所属するフェイエノールトは2位。両チームの勝ち点差はわずかに「1」とシーズン終盤戦にして直接対決が実現した。
佐野、渡辺、上田がスタメン出場、小川がベンチスタートとなった一戦では、上田が18分に試合の均衡を破る先制点を記録。右CKから高い打点でヘディングシュートを合わせ、ファーサイドのネットに流し込んだ。序盤はフェイエノールトのペースで進むものの、徐々にビハインドを背負ったNECもボールを握り、反撃を試みる。
前半の終わりにかけて、フェイエノールトに2度のチャンスが訪れるものの、追加点とはならず。それでもフェイエノールトの1点リードで試合を折り返す。
後半の立ち上がり、上田が背後に抜け出し、DFに倒され転倒。ビデオ・アシスタント・レフェリーが介入した結果、DOGSOにはならず、相手DFにはイエローカードが与えられ、フェイエノールトはFKを得る。
1点を追いかけるNECは、サミ・ウィッサのドリブルからチャンスを作り続けると、迎えた77分に小川と投入。攻撃的な選手を入れ替え、攻勢を強めていく。
フェイエノールトもNECの攻撃に体を張り続けて対応するなか、後半アディショナルタイム、ダニーロ・ペレイラに決定機が訪れるも、NECの同点弾とはならず。それでも90＋7分にダニーロ・ペレイラが2度目の正直。右からのクロスにボレーシュートを合わせ、試合を振り出しに戻す。
このまま試合は終了し、1−1の痛み分けに。次戦、NECは19日にKNVBカップ決勝でAZと対戦。フェイエノールトは25日にフローニンゲン戦を控えている。
【スコア】
NEC 1−1 フェイエノールト
【得点者】
0−1 18分 上田綺世（フェイエノールト）
1−1 90＋7分 ダニーロ・ペレイラ（NEC）
前節の時点でPSVのリーグ3連覇が決定したエールディヴィジ。これからは来シーズンの欧州大会出場権争いと残留争いに焦点が集まる。MF佐野航大とFW小川航基の所属するNECは今季、大躍進のシーズンを過ごしており現在3位。一方、DF渡辺剛とFW上田綺世の所属するフェイエノールトは2位。両チームの勝ち点差はわずかに「1」とシーズン終盤戦にして直接対決が実現した。
前半の終わりにかけて、フェイエノールトに2度のチャンスが訪れるものの、追加点とはならず。それでもフェイエノールトの1点リードで試合を折り返す。
後半の立ち上がり、上田が背後に抜け出し、DFに倒され転倒。ビデオ・アシスタント・レフェリーが介入した結果、DOGSOにはならず、相手DFにはイエローカードが与えられ、フェイエノールトはFKを得る。
1点を追いかけるNECは、サミ・ウィッサのドリブルからチャンスを作り続けると、迎えた77分に小川と投入。攻撃的な選手を入れ替え、攻勢を強めていく。
フェイエノールトもNECの攻撃に体を張り続けて対応するなか、後半アディショナルタイム、ダニーロ・ペレイラに決定機が訪れるも、NECの同点弾とはならず。それでも90＋7分にダニーロ・ペレイラが2度目の正直。右からのクロスにボレーシュートを合わせ、試合を振り出しに戻す。
このまま試合は終了し、1−1の痛み分けに。次戦、NECは19日にKNVBカップ決勝でAZと対戦。フェイエノールトは25日にフローニンゲン戦を控えている。
【スコア】
NEC 1−1 フェイエノールト
【得点者】
0−1 18分 上田綺世（フェイエノールト）
1−1 90＋7分 ダニーロ・ペレイラ（NEC）
【ゴール動画】上田綺世が今季リーグ戦23G目を記録！
🆓無料ライブ配信中！🆓— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 12, 2026
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先制は2位フェイエノールト⚡️#ハジ・ムサ のコーナーキックに#上田綺世 がヘディングで合わせて先制！
今季エールディヴィジ23ゴール目⚽️
🏆エールディヴィジ第30節
⚔️NECナイメヘン v フェイエノールト
📺https://t.co/sT0osZp869 pic.twitter.com/ptWWaSPVQp