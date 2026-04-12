上田の先制弾を守り切れず…日本人コンビ先発のフェイエノールト、後半ATに痛恨の失点で佐野＆小川出場のNECと１−１ドロー、オランダ上位対決は痛み分け

上田の先制弾を守り切れず…日本人コンビ先発のフェイエノールト、後半ATに痛恨の失点で佐野＆小川出場のNECと１−１ドロー、オランダ上位対決は痛み分け