歌手の松山千春が１２日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。「大好きでした」と好きな歌手を明かした。

現在、松山は「デビュー５０周年記念 松山千春コンサート・ツアー２０２６春」を開催中。１４日に行われる岩手・盛岡市の話題に触れた。「盛岡というか、岩手で誰か歌を歌っている人はいないだろうか」と調べたという。「藤圭子さん、オレはあの人、北海道かなと思ったんだよな。そしたら生まれは岩手県の一関。一関で生まれて、北海道は名寄、旭川、中学３年生のときは岩見沢」と藤が子ども時代に各地を転々とした経歴を伝えた。

「なしてよって言ったら。親が浪曲をやってた。あちこち回ってくんだろうな。その度に学校を変えながらね、転々としてたんだろうな」と推察。続けて「そんな藤圭子さんでありますが、（亡くなったのが早く）残念といえば残念でありますが、大好きでした。１８歳でこの曲でデビューしました」と代表曲でもある「新宿の女」を紹介した。そして歌が放送されると、「ドスがきいてたな。やっぱりあの声」としみじみと語った。