元乃木坂４６で３月にママになったばかりのタレント・松村沙友理が“商品開発担当”を務める株式会社クレハのＣＭが話題になっている。

家庭用品の新ブランド「Ｒａｋｕｃｈｏ（ラクッチョ）」「ｉｒｅｍｏ（イレモ）」の発売に伴い、新ＴＶＣＭ「クレハ社員の松村さん」篇が４日から全国でオンエアがスタート。役員会議室で新ブランドをプレゼンする商品開発部員の松村が、ブランド名の由来を聞かれ「『チョ』って可愛いもん［ハート］」と回答する。

想定外の答えに役員たちが拍子抜けする中、たたみかけるように「ラクッチョ♪ ラクッチョ♪」とリズムに乗って可愛いポーズを連発。持ち前の「あざと可愛さ」発揮で、役員とのシュールな対比が面白いと評判だ。

松村にとっては、３月に第１子の長女を出産して初のＣＭ出演。「今回のＣＭでは、新ブランドの商品開発に情熱を注ぐ『クレハ社員』を、私自身楽しみながら演じさせていただきました。調理が“ちょーラク”になる『Ｒａｋｕｃｈｏ（ラクッチョ）』と、食材から日用品まであれもこれも入れられる『ｉｒｅｍｏ（イレモ）』。私自身、毎日バタバタと過ごしているので調理や日常の色々な場面で使える便利なアイテムに助けてもらいながら料理やお片付けを、超可愛く楽しくやっていきたいです♡」と語っている。