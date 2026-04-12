フェイエノールト上田綺世が躍動! 強烈ヘッド先制弾で今季23ゴール目
[4.11 エールディビジ第30節 NEC - フェイエノールト]
FW上田綺世が今季23ゴール目を挙げた。11日、フェイエノールトはオランダ・エールディビジ第30節でNECと対戦、前半18分、上田が均衡を破った。
フェイエノールトは前半18分に右CKのチャンス。FWアニス・ハジ・ムーサが蹴ったボールはPA中央に入ると、ファーから詰めた上田が高く飛ぶ。首を振りながらゴール左に流し込んだ。
上田は3月15日の第27節・エクセルシオール戦以来となる3試合ぶりのゴール。今季23ゴール目で得点ランク首位を独走している。
FW上田綺世が今季23ゴール目を挙げた。11日、フェイエノールトはオランダ・エールディビジ第30節でNECと対戦、前半18分、上田が均衡を破った。
フェイエノールトは前半18分に右CKのチャンス。FWアニス・ハジ・ムーサが蹴ったボールはPA中央に入ると、ファーから詰めた上田が高く飛ぶ。首を振りながらゴール左に流し込んだ。
上田は3月15日の第27節・エクセルシオール戦以来となる3試合ぶりのゴール。今季23ゴール目で得点ランク首位を独走している。