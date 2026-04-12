欧州5大リーグ初の女性監督が誕生! ウニオン・ベルリンが34歳エタ氏の暫定監督就任を発表
ウニオン・ベルリンは11日、シュテフェン・バウムガルト監督(54)を解任し、マリー・ルイーズ・エタ氏(34)を暫定監督に任命したことを発表した。イギリス『スカイ・スポーツ』によると、男子の欧州5大リーグ初の女性指揮官となる。
元年代別ドイツ女子代表のエタ氏は、2023年11月に同じくウニオン・ベルリンで欧州5大リーグ初の女性アシスタントコーチに就任。2024年1月、当時の指揮官の出場停止中に代理で指揮を執った。
その後、2025年7月からウニオン・ベルリンのU-19チームを率い、今夏に女子トップチームの監督に就任する予定となっていた。クラブ側はこの予定に変更はないとしており、エタ氏はシーズン終了までの暫定指揮官となる。
ウニオン・ベルリンは年明けからのリーグ戦14試合でわずか2勝。残り5試合で、昇降格プレーオフに回る16位と7ポイント差の11位につけている。
元年代別ドイツ女子代表のエタ氏は、2023年11月に同じくウニオン・ベルリンで欧州5大リーグ初の女性アシスタントコーチに就任。2024年1月、当時の指揮官の出場停止中に代理で指揮を執った。
その後、2025年7月からウニオン・ベルリンのU-19チームを率い、今夏に女子トップチームの監督に就任する予定となっていた。クラブ側はこの予定に変更はないとしており、エタ氏はシーズン終了までの暫定指揮官となる。
ウニオン・ベルリンは年明けからのリーグ戦14試合でわずか2勝。残り5試合で、昇降格プレーオフに回る16位と7ポイント差の11位につけている。