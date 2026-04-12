ラ・リーガ 25/26の第31節 オサスナとベティスの試合が、4月12日21:00にエル・サダールにて行われた。

オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、クチョ・エルナンデス（FW）、アントニ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ベティスのエクトル・ベジェリン（DF）のアシストからアブデ・エザルズリ（FW）がゴールを決めてベティスが先制。

しかし、40分オサスナが同点に追いつく。アンテ・ブディミル（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、オサスナは34分にアレハンドロ・カテナ（DF）、45分にホルヘ・エランド（DF）、67分にフアン・クルス（DF）に、またベティスは24分にセルジ・アルティミラ（MF）、29分にエクトル・ベジェリン（DF）、39分にアントニ（FW）、67分にクチョ・エルナンデス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 23:10:15 更新