エールディヴィジ 25/26の第30節 ズウォレとエクセルシオールの試合が、4月12日21:30にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。

ズウォレはコーエン・コストンス（MF）、オディセウス・ベラナス（MF）、タイス・オースティング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエクセルシオールはノア・ナウヨクス（MF）、ギャン・デレフト（FW）、レナード・ハーチェス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。ズウォレのタイス・オースティング（MF）がゴールを決めてズウォレが先制。

しかし、16分エクセルシオールが同点に追いつく。キャスパー・ウィデル（DF）のアシストからデレンシリ・サンチェス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

60分ズウォレが逆転。タイス・オースティング（MF）のアシストからオディセウス・ベラナス（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

62分、ズウォレは同時に2人を交代。オディセウス・ベラナス（MF）、ライアン・トーマス（MF）に代わりトリスタン・ホーイヤ（DF）、カイ・デローイ（FW）がピッチに入る。

62分、エクセルシオールが選手交代を行う。ルイス・スハウテン（MF）からエミル・ハンソン（FW）に交代した。

74分、ズウォレが選手交代を行う。コーエン・コストンス（MF）からトーマス・ブイティンク（FW）に交代した。

79分、エクセルシオールは同時に2人を交代。イラクリ・ヨーゴリアン（MF）、リック・マイセン（DF）に代わりミケ・ファンダイネン（FW）、シモン・ボダルチク（FW）がピッチに入る。

その直後の80分エクセルシオールのギャン・デレフト（FW）のアシストからシモン・ボダルチク（FW）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、エクセルシオールは53分にイラクリ・ヨーゴリアン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 23:30:34 更新