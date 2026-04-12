上田綺世がリーグ戦3試合ぶりにゴールを決めて勝利に貢献した

オランダ1部フェイエノールトは4月12日、エールディビジ第30節でNECナイメヘンと対戦し、1-1で引き分けた。

スタメン出場した日本代表FW上田綺世が前半18分に今季23ゴール目を決めたが、後半アディショナルタイムに追いつかれた。

試合は前半18分、右サイドからのコーナーキックをFWアニス ・ハジ ムーサが蹴り込むと、上田が相手DFを大きく超えるハイジャンプからヘディングでゴール左上に決めた。ロビン・ファン・ペルシー監督も、上田のゴールにガッツポーズを見せた。

上田は前線でボールを収めて起点になろうとしたが、相手DFの厳しいマークにあい、何度も倒される場面があった。しかし、あまりファール判定ももらえずに不満をあらわにするシーンもあった。

この試合では、DF渡辺剛、MF佐野航大もスタメン出場。後半途中からはFW小川航基も出場し、4人の日本代表がピッチに立った。上田は後半43分でピッチを退いたが、後半アディショナルタイムにFWダニーロが右サイドのクロスからダイレクトシュートを決めて、NECが土壇場で1-1に追いつき、タイムアップを迎えた。

上田にとって3月15日の第27節エクシルオール戦以来、リーグ戦3試合ぶりのゴールとなり、得点ランキングトップを独走。2022-23シーズンにベルギー1部セルクル・ブルージュで記録した公式戦23ゴールを上回り、今季の公式戦24ゴール目で、1シーズンにおける自己最多ゴール数を更新した。（FOOTBALL ZONE編集部）