町長によるパワーハラスメント問題が争点となった山形県西川町長選は１２日、投開票され、現職の菅野大志氏（４７）（無所属）が、新人で元連合山形会長の大泉敏男氏（７１）（同）を破り、再選を果たした。

２０２２年の前回選と同じ顔触れとなったが、町民は菅野町政の継続を選択した。

菅野氏を巡っては、退職を申し出た職員の襟元をつかんで町長室に連れ込んだり、業務上の打ち合わせ場所に温泉施設（サウナ）を指定したりしたとして、町議会の調査特別委員会（百条委員会）が２月に７件、町が設置した第三者委員会が３月に８件のパワハラ行為を認定していた。

選挙戦で菅野氏は、問題の責任を取って退職金約２２００万円を辞退したことや、再発防止策の策定に取り組んでいることなどを訴え、町民の理解を求めた。大泉氏はパワハラ批判を前面に掲げ、菅野氏への批判票の受け皿を目指したが、及ばなかった。

菅野氏は当選後、報道陣の取材に対し「町民からの『しっかり頑張れ』との声だと受け止めている」とし、自身のパワハラ問題については「方策も作っており、改善するところは改善し、自ら反省しながら町政を運営したい」と述べた。

町長選の投票率は８３・７２％で前回（８７・０４％）を３・３２ポイント下回った。当日有権者は３８５７人。